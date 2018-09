Il capitolo 197 di My Hero Academia segnerà la nascita di un nuovo Hero!

Questa settimana è disponibile il capitolo 197 del manga di My Hero Academia, che segnerà uno step importante per un personaggio che, di recente, è stato sotto i riflettori.

Parliamo ovviamente di Shinso, lo studente della classe 1-B. Negli ultimi capitoli di My Hero Academia abbiamo assistito ai suoi miglioramenti grazie a degli strumenti che gli permettono di sfruttare al meglio il suo potente e insidioso Quirk. Andiamo subito a leggere gli spoiler delle nuove pagine del manga:

"Tsuyu copre il suo gruppo dagli attacchi velenosi.

Ibara cattura Kaminari, il quale tuttavia si fa catturare per un motivo.

Kaminari prova a sparare elettricità contro Jurota, ma fallisce.

Ibara risponde alla voce di qualcuno che sembra essere un suo compagno di classe, ma finisce vittima del lavaggio del cervello.

Jurota anticipa la mossa di Shinso e si sposta.

Rin prova s salvare Ibara, ma viene fermato da Tsuyu

Jurota attacca Tsuyu nonostante Rin gli abbia intimato di non farlo

Shinso acceca Jurota.

I movimenti di Jurota provocano un crollo dell'ambiente circostante.

Tsuyu tenta di avvertire Rin, ma il ragazzo pensa che si tratti della voce modificata di Shinso e non le dà retta, venendo colpito dai crolli.

Tsuyu: 'Hai cominciato ad allenarti dopo di noi, ma sei già così forte!'

Shinso: 'Non è okay. Non è abbastanza. Devo diventare più forte con le mie sole forze'.

La Classe A + Shinso vince il round.

Testo finale: è nato un nuovo eroe!"

Cosa ne pensate? Sembra che Shinso sarà protagonista assoluto anche nei capitoli a venire di My Hero Academia.