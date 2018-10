Il capitolo 202 di My Hero Academia anticipa un potere segreto di Todoroki

Il capitolo 202 del manga di My Hero Academia ci ha mostrato un dettaglio interessante sul passato (ma anche sul presente) di Shoto Todoroki, il geniale numero uno della classe 1-A nonché figlio dell'Hero professionista Endeavor.

Continuano, infatti, le esercitazioni pratiche tra gli studenti delle classi A e B del primo anno: il terzo set di incontri prevede che scendano in campo, per i nostri eroi, Todoroki insieme a Iida, Shoji e Ojiro. Prima di posizionarsi in campo per sostenere il suo duello, Shoto ricorda un vecchio addestramento con suo padre, avvenuto molti anni prima.

Sembra, infatti, che Endeavor abbia istruito il suo figlio prediletto all'utilizzo di una tecnica speciale che nessun erede della famiglia Todoroki è finora riuscito a padroneggiare - non fosse per un misterioso fratello di cui vi abbiamo già parlato. Stando alle parole del Pro Hero, già quando era un bambino, Shoto sarebbe stato in grado di far suo questo misterioso potere, di cui ancora non ci è dato sapere nulla.

Dopo i vari Tsuyu, Tokoyami, Yaoyorozu e anche Shinso della classe 1-B hanno mostrato le loro nuove e portentose tecniche imparate negli ultimi mesi, sembra sia arrivato anche per il nostro aspirante Hero dal Quirk del fuoco e del ghiaccio il momento di far vedere di cosa è davvero capace.

Il managa di My Hero Academia tornerà sulle pagine di Weekly Shonen Jump con il capitolo 203.