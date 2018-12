Il capitolo 23 di EDENS ZERO rivela le sorprendenti capacità di Weisz Steiner

Come ogni settimana, sul settimanale nipponico Shonen Magazine di Kodansha è stato pubblicato un nuovo capitolo di EDENS ZERO, recente manga di Hiro Mashima pubblicato simultaneamente in giapponese, inglese, francese, cinese, coreano e thailandese. Scopriamo dopo il salto cos’è accaduto questa settimana!

Intitolato “Un milione di proiettili”, il 23° capitolo di EDENS ZERO si è aperto proprio dove si era interrotto il precedente: fuggita dalla cella in cui era stata imprigionata assieme alle altre B-Tuber, Rebecca è stata nuovamente catturata dal rospo alieno Illeega, quando in suo soccorso è finalmente sopraggiunto l’amico e avventuriero Shiki Granbell.



Furioso per il rapimento della ragazza, il protagonista del fumetto si è subito scagliato contro il rospo, colpendolo ripetutamente e ignorando del tutto le domande della stessa Rebecca, preoccupata per le sorti dell’androide Happy. A tranquillizzare la video maker ci ha dunque pensato il piccolo E.M. Pino, che subito dopo ha utilizzato i propri poteri per disattivare l’Ether Gear di Shiki e farlo tornare alla ragione.



L’impulso elettromagnetico lanciato da Pino, inoltre, ha fatto sì che la cella delle altre B-Tuber si aprisse, permettendo alle 28 fanciulle rapite di fuggire e raggiungere l’amica Rebecca, cui il gruppo ha portato anche dei vestiti. Prima ancora che la ragazza potesse indossare i nuovi abiti, il mercenario Jinn è però piombato improvvisamente dal cielo, costringendo Shiki a trascinarlo con la forza in un’altra area della base.



Sorpreso per l’arrivo del ragazzo, il losco mercenario di Rogue Out ha subito ribadito di non poter lasciar fuggire le fanciulle rapite, poiché queste sono ormai merce di scambio per l’organizzazione criminale. Queste parole, come prevedibile, non hanno fatto altro che infuriare ulteriormente il coraggioso Shiki, il quale ha ingaggiato battaglia col nemico, sia per proteggere i compagni che per vendicare il torto subito.

All’interno della chiesa posta al piano superiore della sede di Rogue Out, intanto, il prof Weisz Steiner si è avvicinato alla spadaccina Homura e le ha puntato contro un fucile, nel tentativo di costringerla a raccontare il vero motivo per cui è tanto interessata alla EDENS ZERO e al Sovrano dei Demoni. Proprio quando la ragazza pareva intenzionata a spiegare le sue motivazioni, il buffo mercenario Mosco ha cercato di aggredire dal cielo i due avventure, incontrato tuttavia una controffensiva inaspettata...



È stato infatti rivelato che, mentre Homura combatteva i soldati semplici di Rogue Out, Weisz Steiner ha modificato il pavimento della chiesa, installandovi una serie di mitragliatrici con cui ha tempestato di proiettili lo sfortunato Mosco. Ormai circondata dalle armi dell’imprevedibile compagno di viaggio, a Homura potrebbe non restare altra scelta se non quella di vuotare finalmente il sacco.

Ambientate sulla nave spaziale EDENS ZERO, le ultime tavole dal capitolo ci hanno poi mostrato il risveglio del piccolo Happy, che durante il rapidamento di Rebecca era stato gravemente danneggiato. Sebbene le sue funzioni non siano ancora ripristinate, l’androide sembra di nuovo operativo, ma sfortunatamente questa lieta notizia è stata seguita da una scoperta a dir poco agghiacciante: un Chronophage - una misteriosa creatura spaziale in grado di consumare interi piani - si sta dirigendo verso Guilst, di conseguenza Shiki e gli altri stanno correndo il più grave dei pericoli!

Scritto e disegnato da Hiro Mashima, EDENS ZERO ha esordito in Giappone lo scorso 27 giugno, e al momento si compone di due tankobon. Il pubblico italiano non dovrà attendere ancora molto per poter leggere le avventure cosmiche di Shiki e Rebecca, in quanto Star Comics, in occasione dello scorso Lucca Comics & Games, ha annunciato che l’opera verrà pubblicata anche nel nostro paese a partire dal mese di maggio 2019.