Il capitolo 24 di EDENS ZERO solleva un gigantesco dubbio sull'identità di Sister

Come ogni settimana, sulle pagine del noto settimanale nipponico Shonen Magazine edito da Kōdansha è stato infine pubblicato il 24° capitolo di EDENS ZERO, nuovo manga che il sensei Hiro Mashima ha lanciato esattamente un anno dopo la conclusione di Fairy Tail.

Intitolato “Sister Ivry”, il capitolo 24 di EDENS ZERO si è aperto a bordo dell’omonima nave spaziale, dove il piccolo Happy e Witch hanno scoperto che un gigantesco Chronophage si sta dirigendo proprio verso il pianeta Guilst. I due non hanno potuto prevedere gli anni che la creatura spaziare potrebbe divorare al suo passaggio, ma qualora si ripetesse la disgrazia che si è recentemente abbattuta sul pianeta Norma, Shiki e i suoi amici cesserebbero immediatamente di esistere. Allo scopo di prevenire questo drammatico scenario, i due si sono dunque diretti immediatamente su Guilst con l’intento di salvare il resto dell’equipaggio.

All’interno dell’immenso palazzo del rospo alieno Illega, intanto, Shiki e Jinn hanno ripreso la sfida lasciata in sospeso durante il loro primo incontro: mentre il cyborg ha utilizzato i suoi ninjutsu per cercare di sopraffare il rivale, il protagonista di EDEN ZERO ha attivato le sue straordinarie capacità gravitazionali per evitare gli assalti del nemico e sferrargli un potente pugno in faccia. Come sottolineato dallo stesso Jinn, Shiki non sembrava così tanto forte quando erano su Blue Garden, ed è stato lo stesso avventuriero a spiegare la differenza fra allora e adesso: mentre lo scontro su Blue Garden è stato solo una scazzottata, ora Shiki sta combattendo per proteggere il proprio team, quindi sta dando fondo al suo vero potere.

Quando Sister ha raggiunto i due contendenti, Jinn è stato costretto a mettersi sulle tracce del rospo Illega, cui Sister intende sottrarre tutte le ricchezze accumulate negli anni. Di conseguenza, nonostante un attimo di esitazione provocato dalla consapevole che Sister faceva originariamente parte dell’equipaggio della EDENS ZERO, Shiki l’ha di nuovo sfidata a duello.

Altrove, intanto, la spadaccina Homura e Weisz Steiner si sono addentrati nei sotterranei della chiesa che ospita la base operativa della gilda di mercenari Rogue Out, scoprendo al suo interno una stanza piena di tubi meccanici in cui è intrappolata quella che sembrerebbe la vera Sister Ivry. Se la donna dinanzi a loro è la vera Ivry, chi è realmente la persona con cui sta combattendo Shiki?!

Scritto e disegnato dal sensei Hiro Mashima, EDENS ZERO è serializzato su Weekly Shōnen Magazine dal mese di giugno 2018. In occasione di Lucca Comics & Games 2018, Edizioni Star Comics ha annunciato che il primo volumetto dell’opera verrà pubblicato anche in Italia durante il mese di maggio 2019.