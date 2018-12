Il capitolo 25 di EDENS ZERO ha svelato un particolare dettaglio su Sister

Pubblicato recentemente sulle pagine del settimanale nipponico Shonen Magazine, il capitolo 25 di EDENS ZERO ha parzialmente risposto al dubbio sollevato dal capitolo precedente. Chi è realmente la perfida leader di Rogue Out? Scopriamolo subito dopo il salto!

Intitolato “Determinare il bersaglio”, il capitolo 25 di EDENS ZERO si è aperto col combattimento che vede Shiki contro Jin, Sister e un anziano mercenario. Inizialmente in svantaggio, l’eroe ha ribaltato le sorti della lotta quando ha capito come utilizzare i propri poteri per sparare “bolle” di Ether: come risultato, l’avventuriero è stato in grado di atterrare con un solo colpo i sottoposti di Sister, che ha subito utilizzato il sottoposto Jin come scudo.



Infastidito dal comportamento della rivale, Shiki ha continuato a sparare bolle di Ether, riuscendo ad atterrare anche Sister; ma quando la malvagia leader di Rogue Out si è rialzata e ha immediatamente cercato di utilizzare i propri poteri per curare le ferite riportate in battaglia, alle sue spalle è comparsa la vera Sister Evelyn, la quale sembra del tutto intenzionata a punirla per aver usato i suoi poteri senza permesso.



Altrove, intanto, la splendida Rebecca è riuscita a localizzare la piccola video maker di nome Copa, che purtroppo era stata catturata dal rospo alieno Ileega. Quando la fanciulla ha raggiunto il ricco alieno, questi ha minacciato di uccidere Copa e in seguito a costretto la stessa Rebecca a inginocchiarsi al suo cospetto. Proprio quando la caparbia Rebecca sembrava prossima a perdere ogni speranza, un sottoposto di Ileega ha informato il rospo della tremenda situazione in cui versa il pianeta Guilst: un Chronophage si sta avvicinando al corpo celeste, di conseguenza tutti gli abitanti dovrebbero abbandonarlo velocemente!



Sfruttando il breve momento di distrazione, Rebecca è sfuggita al controllo di Ileega e ha persino salvato Copa, per poi neutralizzare il disgustoso alieno con la sua stessa arma. Ora che la situazione è di nuovo sotto controllo, ai nostri eroi non resta altro che tornare a bordo della nave spaziale EDENS ZERO e allontanarsi il più possibile da Guilst. Riusciranno a riunirsi in tempo? E soprattutto, chi è realmente la falsa Sister?