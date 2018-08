Il capitolo 26 di Boruto: Naruto Next Generations ci mostra il geniale scienziato di Kara

Manca poco alla release ufficiale del capitolo 26 di Boruto: Naruto Next Generations, ma gli spoiler che emergono dalla Rete ci riservano ancora qualche sorpresa prima di leggere le nuove pagine che Mikie Ikemoto e Ukyo Kodachi hanno in serbo per i propri fan. A quanto pare, stiamo per conoscere il famigerato, geniale scienziato di Kara.

È emersa, infatti, una scan di una pagina del capitolo che fa riferimento a un flashback. Nella scena vediamo Jigen, il leader dell'organizzazione Kara, avanzare con un Kawaki bambino al seguito. I due sembrano essere all'interno della stessa stanza emersa nei primi spoiler del capitolo 26 Boruto: Naruto Next Generations, nella quale figura un'incubatrice che contiene alcuni corpi appartenenti a bambini - probabilmente cloni, frutto di esperimenti condotti da Kara.

In questo frangente, Jigen si rivolge a un uomo anziano che porta il nome di Amado: è probabilmente lui il geniale scienziato a cui si riferiva Katasuke nel capitolo precedente nell'ammirare la fisionomia del corpo robotico di Kawaki. L'uomo, un individuo dai capelli probabilmente bianchi o grigi per metà rasati e una barba a coprirgli il volto, fuma una sigaretta e chiede a Jigen se Kawaki è "l'ultimo bambino".

"Esatto", risponde Jigen. "Amado, potresti per favore...?". Sono queste le parole che il leader di Kara rivolge all'uomo che, stando all'analisi di Katasuke, risulterebbe un genio con conoscenze superiori persino a quelle di Orochimaru e Kabuto.

Sembra chiaro, dunque, che Jigen abbia dato a Kawaki il Karma attraverso questa tecnologia che potrebbe aver ricreato in qualche modo il potere degli Ootsutsuki: d'altronde, Momoshiki aveva detto a Boruto che soltanto un membro del clan di Kaguya poteva trasmettere il Karma a un altro individuo che aveva ucciso un dio.

C'è dunque un legame tra Jigen e gli Ootsutsuki? E da dove proviene il leader di Kara, dal momento che non sembra propriamente un umano?