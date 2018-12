Il capitolo 30 di Boruto: Naruto Next Generations uscirà il 22 dicembre

La trama di Boruto: Naruto Next Generations sta procedendo a piccoli passi, ma ogni capitolo ci sta fornendo dettagli sempre nuovi sul rapporto tra i protagonisti e Kawaki. Per conoscere gli ulteriori sviluppi dell'attuale arco narrativo, in ogni caso, dovremo aspettare la fine del mese corrente.

Il capitolo 30 di Boruto: Naruto Next Generations, infatti, sarà disponibile sulle pagine di Weekly Shonen Jump a partire dal prossimo 22 dicembre, com'è stato segnalato proprio in chiosa al capitolo 29. In quei giorni, peraltro, si terrà anche l'attesa Jump Festa, un'occasione per Shueisha di rivelare i progetti futuri sia del manga di Ikemoto e Kodachi che dell'anime di Studio Pierrot.

Probabilmente, nelle prossime pagine dell'opera, inizieremo a capire di più sulle vere intenzioni di Koji Kashin: il misterioso membro dell'Organizzazione Kara si è infiltrato nel Villaggio della Foglia eludendo la sorveglianza della squadra sensitiva. È sulle tracce di Kawaki, che intanto è ospite in casa Uzumaki, sotto stretta sorveglianza del Settimo Hokage.

Col passare dei capitoli stiamo apprendendo sempre più dettagli sul passato del giovane figlio adottivo di Jigen, sul suo passato e sul funzionamento del Karma. E, nel frattempo, il rapporto con Boruto Uzumaki e con suo padre Naruto va approfondendosi...

Cosa vi aspettate dai prossimi capitoli dell'opera?