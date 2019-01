Il capitolo 44 di Dragon Ball Super svela le reali sembianze di Moro

Il manga di Dragon Ball Super ha un nuovo villain: Moro, astuto e millenario stregone capace di assorbire l'energia vitale dai pianeti e recente galeotto dalle prigioni della Pattuglia Galattica. Il nuovo capitolo dell'opera di Toyotaro, il numero 44, ci ha permesso di ammirare in toto le sue sembianze.

Goku e Vegeta hanno infatti scoperto che la creatura è diretta verso il nuovo pianeta Namecc, uno dei globi su cui è presente la maggior quantità di energia vitale necessaria al villain per cibarsi e tornare in forze. Giunti sul luogo natale di Piccolo e Dende, i protagonisti decidono di affrontare il loro nemico, il cui livello combattivo non sembra particolarmente alto. Ciò che colpisce i saiyan, però, è l'aura di malvagità che traspare da Moro.

Dopo un breve combattimento, che coinvolge Vegeta e il nuovo antagonista, l'alieno decide infine di scoprirsi. Togliendo il mantello che lo avvolgeva, e che gli donava un aspetto gobbo e goffo, egli finalmente mostra le sue vere sembianze. A differenza di quanto sembrava, Moro è una creatura ossuta e dall'aspetto agile.

Il suo corpo, che tuttavia non si preclude una muscolatura definita, è leggermente ricurvo e ricoperto di alcuni ornamenti e abiti che ricordano quelli di uno sciamano. In effetti, soprattutto nel capitolo 44 di Dragon Ball Super, viene posta l'enfasi sui poteri magici del villain, che viene definito in tutto e per tutto un mago.

A questo punto, nel capitolo 45, possiamo aspettarci un duello furioso tra il prigioniero della pattuglia galattica e il principe dei saiyan.