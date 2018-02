Il capitolo 894 di ONE PIECE include uno scontro di indicibile violenza!

potrà anche essere un antagonista, ma il suo orgoglio gli ha garantito un posto di riguardo persino nei cuori dei più sfegatati sostenitori dei pirati di. Nel capitolo 894 di, il Generale dei Dolci ha infatti utilizzato una tecnica sconvolgente!

Nel bel mezzo dello scontro col potentissimo figlio di Big Mom, Monkey D. Luffy sta ricordando gli insegnamenti del buon Rayleigh, che durante il tempo trascorso lontano dal resto della ciurma ha cercato di insegnargli a utilizzare il proprio Haki. Un flashback ci mostra infatti che Luffy, nonostante fosse in grado di percepire le emozioni degli esseri viventi circostanti, ha faticato molto per riuscire ad intuirne istintivamente anche i movimenti attraverso l’Ambizione della Percezione.



Ricordando le parole del maestro, che già a quel tempo rivelò di come alcuni individui fossero in grado di prevedere addirittura il futuro, il ragazzo di gomma è riuscito a schivare sempre più attacchi di Katakuri, costringendo l’avversario a ricorrere ad una tecnica mai vista prima d’ora: dopo aver gonfiato il proprio braccio destro, il pirata l’ha letteralmente “lanciato” contro il rivale, come se fosse un missile. Staccato infatti dal resto del corpo, l’avambraccio del pirata si è abbattuto sul povero Luffy con indicibile potenza.



Katukuri è dunque rimasto senza un braccio? Non proprio, poiché subito dopo l’attacco, l’arto gli è subito ricresciuto grazie ai poteri acquisiti dopo aver mangiato il frutto del diavolo Mochi Mochi. In seguito, i due rivali hanno continuato a colpirsi anche piuttosto violentemente per delle ore, finché Luffy, determinato a non arrendersi, si è nuovamente deciso a ricorrere al Gear Fourth. Nel prossimo capitolo, tuttavia, assisteremo ad una nuova forma inedita del suo power-up più pericoloso: lo Snakeman!