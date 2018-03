Il capitolo 896 di ONE PIECE ha riportato in scena delle (non troppo) vecchie conoscenze!

Mentre l’anime disi è preso un’altra settimana di pausa, il manga del senseicontinua a navigare spedito verso l’imminente conclusione dell’arco narrativo di Whole Cake Island. Scopriamo cos’è accaduto nel più recente capitolo del fumetto!

Dopo la sconvolgente e inaspettata vittoria di Monkey D. Luffy sul potente Charlotte Katakuri, in seguito al furibondo scontrom che letteralmente spaccato in due i lettori di ONE PIECE, il capitano dei Pirati di Cappello di Paglia si è diretto a fatica verso il luogo della promessa fatta ai propri sottoposti. Dopo qualche passo appena, un vecchio amico è però arrivato per assistere il pirata di gomma: il Visone Pekoms, che qualche tempo fa è stato salvato da Jinbe dopo il brutale attacco subito da Capone “Gang” Bege.



Raccolto il pirata, il Visone è uscito dal cosiddetto Mirro-World di Brulee, dove ha trovato ad accoglierlo un manipolo di soldati di Big Mom, tra cui lo stesso Charlotte Oven, che addirittura è riuscito a contrastare la sua potenza dopo la trasformazione in Sulong. Pekoms, tuttavia, non è stato l’unico a “salvare” Luffy nel suddetto capitolo, in quanto sia Sanji che i quattro fratelli Vinsmoke sono intervenuti per aiutare Cappello di Paglia ad abbandonare Cacao Island.



Proprio quando la situazione sembrava ormai critica, l’immensa flotta da guerra del Germa 66 ha aperto il fuoco sulle navi ormeggiate nel porto dell’isola, correndo in aiuto di Sanji e Luffy. È dunque probabile che il prossimo capitolo di ONE PIECE, che ricordiamo verrà pubblicato il prossimo venerdì, presenti una serie di scontri con protagonisti l’esile Reiju e i suoi spietati fratelli minori. Secondo voi sarà proprio un Vismoke ad abbattere il potente Oven?