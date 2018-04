Il capitolo 902 di ONE PIECE rivela il favore che Pudding ha chiesto a Sanji!

Il manga di ONE PIECE sta per porre fine al lungo arco narrativo di Whole Cake Island, e questo significa che anche la sottotrama di Sanji, tra passato e presente, giungerà (per il momento) a termine.

Con il finale dell'arco narrativo di "Whole Cake Island", ONE PIECE risponderà alle domande di molti fan, tra cui quella relativa allo stato della "relazione" tra Pudding e Sanji prima che quest'ultimo se ne andasse per salvare Rufy. Ora, una nuova serie di spoiler relativi l'ultimo capitolo del manga sembrano rispondere a questa domanda.

Gli spoiler rivelano che quando Pudding e Sanji si sono detti addio "Pudding ha effettivamente baciato Sanji quando lo ha lasciato". I fan avevano sospettato che fosse così quando Pudding aveva chiesto un favore a Sanji, ma ora è arrivata la conferma. Per quanto riguarda il motivo per cui Sanji non ha mai fatto menzione di ciò, sembra che Pudding abbia usato i suoi poteri per rimuovere il ricordo del bacio dalla memoria di Sanji.

La parte finale dello spoiler rivela inoltre che, dopo l'addio, Pudding sia crollata in un solitario pianto. I fan sanno che la figlia di Big Mom ha una cotta complicata per Sanji. Pudding si è ritrovata tra l'incudine e il martello quando l'affetto incondizionato dimostratole da Sanji, che ha accettato la "promessa sposa" nonostante tutto, le ha fatto mettere in discussione i mortali piani di Big Mom, ma sembra che per lei un lieto fine non sia stato scritto.

Sanji deve scappare con Rufy e gli altri Mugiwara, e Pudding ha voluto tenere quell'ultimo bacio per se, segreto. Tuttavia, vedere un finale così triste in un rapporto molto dinamico, fatto cioè di momenti tesi e leggeri, è davvero uno shock. Chissà se nel futuro di ONE PIECE questa storia d'amore travagliata getterà le basi per un alleanze tra "vecchi" nemici?



Potete trovare gli spoiler in calce alla notizia.