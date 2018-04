Il capitolo 903 di ONE PIECE ha apportato grandi cambiamenti al mondo creato da Oda

Trapelate in rete nelle ultime ore, le tavole del capitolo 903 di ONE PIECE hanno già fatto il giro del globo, lasciando letteralmente a bocca aperta i moltissimi fan dell’opera ideata dal geniale sensei Eiichiro Oda. Scopriamo dopo il salto le moltissime rivelazioni effettuate dal suddetto!

Come prevedibile, il capitolo funge da intermezzo fra l’arco narrativo di Whole Cake Island, terminato ufficialmente con l’uscita del 902, e la prossima saga, che come già sappiamo sarà l’attesissimo Reverie, ossia la quadriennale riunione tenuta fra i sovrani di tutti gli stati del mondo di ONE PIECE.



Il suddetto, intanto, si è aperto a bordo della nave Thousand Sunny, dove Chopper e Luffy, ancora bendato, hanno cercato di convincere Sanji a non gettare in mare l’inaspettato dono fattogli dal fratello Niji: una capsula contenente la tuta da combattimento destinata originariamente al cuoco di Cappello di Paglia. Mentre Sanji non sembra affatto intenzionato (per ora) a utilizzare il suo nuovo accessorio, appendiamo invece che Nami, nel corso della saga, è riuscita a conquistare la fedeltà di Zeus - uno degli homie di Big Mom - attraverso le deliziose bolle generate con l’arma Clima-Tact, guadagnando un potente schiavo e, di conseguenza, un power-up potenzialmente enorme.



L’arrivo del gabbiano postino ha poi rivelato a Luffy e compagni che il mondo intero, ormai, conosce tutte le loro più recenti imprese. Non solo l’articolo pubblicato sul giornale racconta di come il ragazzo di gomma, al comando di una flotta composta dai Pirati di Cappello di Paglia, i Pirati Firetank di Capone “Gang” Bege, i Pirati del Sole di Jinbe e l’Armata del Germa 66, abbia tentato di prendere la testa di Big Mom, distruggendo nel mezzo della vicenda il castello dell’imperatrice, ma addirittura menziona i sette capitani che dopo i fatti di Dressrosa hanno giurato fedeltà al pirata.



Poiché il ragazzo ha recentemente sconfitto due dei Tre Generali dei Dolci di Big Mom e vanta ormai una flotta di tutto rispetto, oggi composta da oltre 5000 uomini, il mondo intero l’ha infine riconosciuto come “Quinto Imperatore” del Nuovo Mondo, attirando su di lui l’attenzione di tutte le principali potenze in gioco, inclusi gli stessi Kaido, Barbanera e Shanks. Di conseguenza, la taglia di Luffy, prima pari a 500 milioni di Berry, si mostra ora addirittura triplicata, mentre quella di Sanji, oltre a presentare il suo nome completo, è stata portata a ben 330 milioni (superando, con sua immensa gioia, quella del rivale Zoro).

E voi, cosa ne pensate del nuovo titolo assegnato a Luffy? Quali conseguenze avranno sulla saga di Wano le recenti scoperte? Fateci conoscere le vostre opinioni attraverso i commenti!