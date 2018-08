Il capitolo 916 di ONE PIECE ha finalmente introdotto un individuo più volte menzionato!

Durante la serializzazione di ONE PIECE, Eiichiro Oda ci ha permesso di visitare innumerevoli isole, dove i suoi eroi hanno puntualmente provocato disastri e risse furibonde. Se, di solito, occorre un certo numero di capitoli perché Luffy ne combini una delle sue, l’arco narrativo in corso ha preso una piega interessante assai prima del previsto!

Come anticipato dai più recenti spoiler di ONE PIECE, il capitolo 916 dell’opera ha visto il giovane pirata di gomma scatenare un vero e proprio putiferio. Poiché la bella samurai chiamata O-Kiku, la scorsa settimana, ha tagliato il chignon del gigantesco Urashima Yokozuna, il potente lottatore di sumo ha cercato di colpirla con un attacco che, secondo i presenti, è in grado di far volar via qualsiasi malcapitato.



Resasi conto di aver ferito nell’orgoglio il proprio spasimante e visibilmente dispiaciuta, la gentile e un po’ svampita O-Kiku non ha cercato nemmeno per un istante di evitare il colpo, ragion per cui lo stesso Luffy si è visto costretto a intervenire personalmente. Rivelando di aver affrontato e vinto il compagno Usopp in uno scontro di sumo, il ragazzo si è presentato all’avversario come un imbattuto campione, per poi sfidarlo a duello.



Deciso a fare a pezzi la bella O-Kiku, Urashima ha accettato la sfida del giovane uomo, che non solo ha saputo evitare ogni suo attacco, ma addirittura l’ha spedito lontano ricorrendo al Gear Third. Il tremendo colpo di Luffy, tuttavia, ha distrutto anche alcune abitazioni di Wano, inclusa quella di Lord Holdem, che proprio in quel frangente stava interrogando la piccola O-Tama.



Mentre Luffy, O-Kiku e Zoro, che nel frattempo è stati riconosciuto dai passanti come il criminale che ha assassinato il magistrato, si sono fatti strada attraverso gli sgherri di Holdem, questi è uscito allo scoperto per punire colui che ha distrutto la propria dimora. L’uomo, tuttavia, ha con sé la piccola O-Tama e minaccia di ucciderla, pur di non rinunciare al suo prodigioso potere.



Altrove, intanto, il capitano Law vorrebbe intervenire per sedare la confusione scatenata da Luffy, mentre Basil Hawkins è ormai prossimo a raggiungere il pirata dal Cappello di Paglia: quale dei due capitani, secondo voi, raggiungerà per primo il ragazzo di gomma?