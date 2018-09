Il capitolo 919 di ONE PIECE ha svelato un segreto inimmaginabile!

È da poco uscito in Giappone il capitolo 919 di ONE PIECE, il quale ha sconvolto i lettori con rivelazioni scottanti e, in gran parte, ancora poco comprensibili. Che avranno scoperto Monkey D. Luffy e i suoi compagni di ciurma? Scopriamolo anche noi, subito dopo il salto!

Intitolato “Le rovine del Castello Oden”, il nuovo capitolo di ONE PIECE si è aperto col toccante momento dei saluti fra Luffy e Tama, la ragazzina salvata dal pirata di gomma nel corso del capitolo precedente. In groppa a Speed, che per qualche curiosa ragione si è offerta di riportarla a casa, Tama è infatti diretta verso la dimora del suo padre, cui Luffy, almeno per il momento, non intendete restituire la Kitetsu presa in prestito...



Dopo la partenza della piccola, Luffy, Zoro e Law si sono diretti verso le Rovine del Castello Oden, un luogo che anche Kiku ha dimostrato di voler visitare. Come sottolineato dallo stesso Zoro, la ragazza nasconde certamente qualcosa e sembra conoscere molto bene la meta dei nostri eroi.



Nella Capitale Floreale, intanto, una maestra e i suoi alunni stanno tenendo una lezione sull’isolazionismo, ossia quella politica estera che combina un non-interventismo militare e una politica di nazionalismo economico. Secondo quanto creduto dai bambini, l’apertura del paese di Wano sarebbe una cattiva idea, poiché consentirebbe alle malvagie nazioni straniere di circolare liberamente.



A quanto pare, in passato nove individui hanno cercato di fare una cosa del genere, ma lo shogun Orochi Kurozumi uccise quella gente e riportò la pace a Wano. Proprio questi individui, inoltre, sono divenuti protagonisti di una leggenda secondo cui nove samurai, dopo 20 anni dalla loro scomparsa, torneranno per prendersi la loro vendetta... Una diceria, questa, che ha spinto lo shogun a bruciare vivo ogni singolo samurai della casata Kozuki.



Nei pressi delle Rovine del Castello Oden, intanto, Luffy si imbatte nelle lapidi di Raizou, Momo, Kinemon e Kanjuro, scoprendo l’inspiegabile segreto che unisce i suddetti personaggi alla bella Kiku: questi cinque individui provengono dalla nazione di Wano di vent’anni prima. Ma come avranno fatto a viaggiare nel tempo? E soprattutto, a quale scopo avranno compiuto un simile viaggio?