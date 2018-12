Il capitolo 927 di ONE PIECE rivelerà l'identità del personaggio misterioso?

Sin dall’inizio dell’arco narrativo di Wano Country, l’attesa che generalmente precede l’uscita di un nuovo capitolo di ONE PIECE si è fatta persino più estenuante del solito, soprattutto da quando il capitano Monkey D. Luffy si è cacciato in un pasticcio senza precedenti...

Manca ancora qualche giorno all’uscita del capitolo 927 di ONE PIECE, ma già domani dovremmo poterne leggere i primi spoiler. Nel frattempo, su Reddit, alcune fonti affidabili hanno già riportato qualche primo spoiler circa il personaggio misterioso che il sensei Eiichiro Oda ha introdotto qualche capitolo fa.



Nutrito con pesci velenosi e intrappolato nella stessa prigione in cui Kaido ha fatto portare anche Luffy e Eustass Kidd, secondo gli spoiler più recenti il prigioniero misterioso potrebbe essere proprio Lord Oden. Come più volte dimostrato, l’Imperatore Kaido non è solito uccidere gli avversari sconfitti, ma tende invece a piegarli al proprio volere, al fine di trasformarli in validi subordinati. È mai possibile che abbia cercato di fare altrettanto col legittimo sovrano di Wano?



L’utente Reddit Libitco rivela infine che nel corso del capitolo 927 di ONE PIECE, da lui definito entusiasmante, potremo vedere assieme personaggi del calibro di Roronoa Zoro, X-Drake e Urouge, una supernova che i fan di Eiichiro Ora non vedevano da qualche anno. Non è chiaro cosa possa accomunare un simile trio, dunque è assai probabile che questi diano vita ad un interessante combattimento...