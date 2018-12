Il capitolo 928 di ONE PIECE ci presenta la cortigiana Komurasaki

Il capitolo 928 di ONE PIECE ha presentato ai fan la cortigiana più famosa e bella del Wano Country, cioè Komurasaki. La giovane e stupenda ragazza, infatti, è la protagonista del nuovo capitolo, il quale ha chiarito in poche pagine che la bellezza della cortigiana è pari solo al suo opportunismo, che riversa in toto verso gli uomini.

Quest'oggi, in Giappone, tra le pagine della rivista Weekly Shonen Jump, è stato pubblicato il capitolo 928 di ONE PIECE, uscita che si è concentrata sulla figura della cortigiana Komurasaki, incensata da tutta la popolazione della terra dei samurai come la più bella del Wano Country.

Tuttavia, prima di concentrarsi sulla cortigiana, il nuovo capitolo si apre con Rufy intento a lavorare nella prigione di Udon. A causa della manette di Agalmatolite Marina, Cappello di Paglia non può utilizzare i suoi poteri, ma il duro allenamento che suo nonno Garp gli impose in giovane età - il quale ha forgiato la sua resistenza, elasticità mentale e forza sovrumana - gli permette di lavorare senza troppo sforzo.

Durante i lavori forzati, dopo aver regalato i suoi buoni pasto (food tickets) all'anziano Hyou (il prigioniero che Rufy e Kid avevano salvato nel capitolo 926), e aver parlato con Raizo (intento a escogitare la fuga del capitano della Sunny), Cappello di Paglia viene approcciato dal viscido Caribou, anche lui prigioniero di Kaido.

Caribou propone a Rufy un'alleanza, ma quest'ultimo gli risponde di allearsi con Kid invece di dare fastidio a lui. Il viscido utilizzatore di Frutto, allora, risponde al capitano dei Mugiwara che Kid non ha una buona reputazione, e che quando ha affrontato Big Mom ha perso un braccio e si è dato alla fuga.

Tuttavia, Kid, che ha sentito tutto, afferma innervosito che le voci su di lui sono delle menzogne. innanzitutto non ha mai affrontato Big Mom, ma ha solo ferito uno dei suoi subordinati per rubargli qualcosa; e il braccio non l'ha perso in uno scontro con l'Imperatrice, ma gli è stato portato via da un altro Imperatore: Shanks. Chiarito ciò, Kid e Rufy battibeccano su chi dei due ucciderà Kaido.

La scena passa quindi alla Capitale dei Fiori, durante la Processione della Cortigiane. La folla è in delirio per il passaggio della stupenda Komurasaki, ma non tutti sono estasiati dalla sua bellezza: un gruppo di uomini, infatti, è deciso a uccidere la giovane cortigiana. Immediatamente, il tentativo di omicidio viene fermato dai samurai assegnati alla processione, e Komurasaki supera gli assalitori nella totale indifferenza.

A questo punto, un flashback racconta il perché di tanto astio nei confronti della cortigiana. Il ricordo è di uno degli uomini abbattuti, un anziano di nome Bingou, il quale, infatuato di Komurasaki e apparentemente ricambiato da quest'ultima, aveva deciso di comprarla e farla sua moglie nonostante l'elevato prezzo. In maniera continuativa, Bingou aveva dato a Komurasaki molti soldi, soldi che la cortigiana doveva dare al suo padrone come riscatto. Poco alla volta, l'anziano si era privato di tutto, cadendo lentamente in miseria.

Tuttavia, al momento dell'ultimo pagamento, Bingou aveva scoperto di essere stato raggirato da Komursaki, la quale aveva speso tutti i soldi in futili piaceri. Il flashback suggerisce quindi che la stessa cosa sia capitata ad altri uomini, i quali sono stati sfruttati solo per i loro soldi, senza i quali - stando alle parole della stessa Komurasaki - la loro utilità è pari a zero.

La bella cortigiana si è dimostrata dunque un'opportunista dai mille volti, interessata solo ai soldi e con un odio viscerale verso la povera gente, ma il suo personaggio potrebbe nascondere molto di più. Il finale del capitolo, infatti, passa a Momonosuke, il quale rivela a O-Tama che sua sorella potrebbe essere ancora viva.

Se così fosse, la ragazza avrebbe ora 26 anni, età perfettamente accostabile alla figura di Komurasaki. La cortigiana potrebbe quindi essere la sorella scomparsa di Momonosuke? Solo il futuro di ONE PIECE ci darà una risposta, per ora, godiamoci questo secondo atto della saga del Wano Country.