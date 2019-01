Il capitolo 928 di ONE PIECE rivela un interessante aneddoto su Eustass Kid

Il mondo piratesco di ONE PIECE è sempre stato piuttosto selvaggio e pericoloso, ma il più letale di tutti i mari è senza dubbio quello del cosiddetto “Nuovo Mondo”, ossia la seconda metà della Rotta Maggiore, dove governano i Quattro Imperatori.

A tal proposito, un pirata appartenente alla “Generazione Peggiore”, di cui fanno parte anche Monkey D. Luffy e Roronoa Zoro, ha scoperto sulla propria pelle quanto possano essere pericolose le ciurme degli Imperatori. Stando a quanto rivelato dal capitolo 928 di ONE PIECE, infatti, Eustass “Captain” Kid avrebbe perso il proprio braccio durante uno scontro coi pirati di Shanks il Rosso.



Quando Caribou, nelle celle di Wano, ha cercato di convincere Luffy ad allearsi con lui per abbattere Kaido, il pirata ha asserito che Eustass avrebbe perso il proprio braccio durante un conflitto navale con Big Mom e i suoi sottoposti. Lo stesso Eustass, tuttavia, si è poi intromesso nella conversazione e ha spiegato di aver perso l'arto durante una battaglia con Shanks, ben prima che sfidasse e ferisse uno dei Generali dei Dolci di Big Mom.

Sfortunatamente i fan non hanno potuto vedere i suddetti conflitti di Eustass, ma è praticamente certo che il capitano provi del risentimento verso Shanks il Rosso. Dopotutto, non molto tempo fa il pirata si era addirittura alleato con Basil Hawkins e Scratchmen Apoo per abbattere l’imperatore.



E voi, vi sareste aspettati uno sviluppo simile?