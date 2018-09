Il capitolo 96 di One-Punch Man uscirà molto prima del solito in Giappone

Il manga di One-Punch Man è ormai anni luce di distanza dalla serie animata - ancora in attesa della seconda stagione -, e la versione cartacea dell'opera creata da ONE ha da tempo dato il via a una guerra tra l'Associazione Eroi e l'Associazione dei Mostri. Ogni nuovo capitolo del manga porta avanti questo scontro, e il prossimo arriverà presto.

L'illustratore di One-Punch Man, Yusuke Murata, ha confermato su Twitter che il capitolo 96 del manga uscirà ufficialmente in Giappone il prossimo il 21 settembre (questo venerdì). Dopo gli eventi del capitolo 95, rilasciato appena due settimane fa, i fan sono decisamente entusiasti di sapere che il prossimo capitolo arriverà così presto.

l'ultima uscita ha visto gli eroi di classe S farsi strada attraverso l'imponente base dell'Associazione dei Mostri (con Saitama disperso al suo interno), e i fan sperano che il prossimo capitolo della serie sia pieno di tante incredibili e intense battaglie. Tuttavia, questo rapido turnaround (cioè questa rapida release) ha preoccupato i lettori, poiché temono che Murata non stia riposando abbastanza tra un'uscita e l'altra.

Il programma di rilascio di One-Punch Man su Weekly Young Jump - i cui capitoli di solito raggiungono le 100 pagine - è molto irregolare, ma non mai successo che un'uscita arrivasse con così poca distanza da quella precedente.

Siamo certi che la qualità dei disegni di Yusuke Murata non risentirà di ciò, ma non siamo altrettanto certi della sua salute psicofisica.