Il capitolo one-shot di Bleach verrà pubblicato a Luglio, ma non su Weekly Shonen Jump

Sono già trascorsi un paio d'anni da quando Tite Kubo ha portato a termine Bleach, ma il finale della serie non significa che la Soul Society abbia chiuso per sempre le sue porte ai fan. Quest'anno, infatti, il franchise di Bleach è tornato con un film live-action, e presto arriverà anche un nuovo capitolo one-shot del manga.

L'anno scorso, Shueisha ha rivelato ai suoi lettori che un numero del 2018 di Weekly Shonen Jump avrebbe contenuto qualcosa di speciale. Grazie a Tite Kubo, sappiamo che un nuovo capitolo one-shot di Bleach uscirà su una rivista della casa editrice prima che il film live-action arrivi nelle sale giapponesi, e ora, grazie a Weekly Shonen Jump, abbiamo il nome della rivista e il mese in cui questo one-shot uscirà.

Infatti, una pubblicità apparsa su Weekly Shonen Jump ha confermato che il capitolo one-shot di Bleach sarà pubblicato nel numero di Luglio di Saikyou Jump. Un traduttore attivo su Twitter di nome Manga Keitan ha condiviso quanto segue:

"Spadaccini Shinigami. Prima che il film live-action venga rilasciato, il più forte sostituto Shinigami farà la sua apparizione in una rivista extra comic. Lo one-shot sarà suddiviso in 3 parti che si focalizzeranno sull'introduzione degli Shinigami che appariranno nel film live-action. Inoltre, il capitolo coprirà completamente le ultime informazioni riguardanti il film."

Attualmente, non ci sono informazioni su quali personaggi si concentrerà lo one-shot. Il nuovo capitolo del manga è pensato per introdurre il film di Bleach, adattamento che coprirà l'arco narrativo del "Sostituto Shinigami". Questo può significare che lo one-shot di Kubo sarà probabilmente un prequel della serie, e che mostrerà come, ad esempio, Rukia e Renji si sono comportati prima dell'inizio della storia.