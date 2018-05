Il capitolo uno di Code Geass: Lelouch of the Rebellion Re è disponibile su Comic Newtype

Tomofumi Ogasawara (Mobile Suit Gundam Wing Endless Waltz: Glory of the Losers), questo Venerdì, ha lanciato il nuovo manga Code Geass: Lelouch of the Rebellion Re (Code Geass: Hangyaku no Lelouch Re) sul sito Comic Newtype di Kadokawa.

Kojiro Taniguchi della Sunrise (planning manager di Code Geass: Akito the Exiled) è stato accreditato per la creazione dello scenario, basato sulla serie anime originale Geass: Lelouch of the Rebellion. Il nuovo manga è descritto come la "versione definitiva" di Code Geass.

La key visual di annuncio della nuova serie, che potete trovare in calce alla notizia, riporta il testo: "Guarda, mondo. E dovresti aspettare. L'arrivo del momento della verità". La storia comincia quando Lelouch e Suzuku danno inizio allo Zero Requiem, un piano che i due mettono in atto alla fine di Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2.

Il prossimo capitolo di Code Geass: Lelouch of the Rebellion Re farà il suo debutto il 29 Giugno sempre sul sito Comic Newtype di Kodokawa. Il manga è solo uno dei numerosi nuovi porgetti legati al franchise Code Geass. Urushidama ha da poco lanciato un manga spinoff comico intitolato Katei Kyoshi no Lelouch-san (Lelouch the Home Tutor) a Dicembre, mentre la serie Code Geass - Hangyaku no Lelouch Gaiden - Shiro no Kishi, Kurenai no Yasha (Code Geass: Lelouch of the Rebellion - Lancelot & Guren) ha ricevuto un capitolo prologo a Novembre (entrambi pubblicati sempre su Comic Newtype).

Inoltre, Il terzo film della recente trilogia recap della serie, Code Geass - Hangyaku no Lelouch - Odo (The Imperial Path), è uscito in Giappone Sabato. Il primo film è arrivato nelle sale giapponesi il 21 Ottobre 2017, mentre il secondo film il 10 Febbraio di quest'anno.