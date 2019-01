Il cast giapponese di Dragon Ball Super: Broly ci parla dei personaggi

Nonostante Dragon Ball Super: Broly sia uscito in Giappone poco più di un mese fa, i doppiatori che ne compongono il cast hanno tenuto una lunga intervista in cui hanno parlato di svariati temi. Tra questi, annoveriamo alcuni loro commenti sui rispettivi personaggi.

Partiamo dalla protagonista: Masako Nozawa, voce nipponica di Son Goku, ha parlato del suo personaggio.



"Goku è incredibilmente forte, ma persegue anche la pace. Si allena strenuamente e, in caso arrivi un cattivo, lo sconfigge. Ma è anche una persona normale: quel tipo di uomo che sembrerebbe meraviglioso, tipo come di quelli col ciuffo che gli cade in modo figo sul volto! Scherzi a parte, ha l'atteggiamento di un uomo comune, ed è per questo che è amato da tutti".



Passando invece a Ryo Horikawa, doppiatore di Vegeta:



"Vegeta è un guerriero, un genio di incredibile talento, e per lungo tempo è stato un personaggio convinto di essere un combattente d'elite. Questo fino a quando conosce Goku, che è un saiyan come lui, un guerriero di basso rango che ha sempre guardato dall'alto verso il basso, ma che al tempo stesso l'ha cambiato. È diventato un genio che impara. Se all'inizio era cattivo, ora chiaramente non lo è più"



Infine Bin Shimada, voice actor di Broly:



"Il mio è un ruolo iniziato 25 anni fa. Essendo un saiyan, il sangue di Broly inizia a ribollire quando si tratta di combattere, ma ha anche questa sorta di dualità interna che lo rende unico. La sua personalità mi ha permesso di interpretarlo a un livello veramente emotivo, ammetto di aver faticato e sofferto. Anche avendolo doppiato dopo tanti anni, ho cercato di dargli la stessa impronta del passato, ma questa volta ho dovuto mantenermi su toni più giovanili!"



Ricordiamo che l'uscita di Dragon Ball Super: Broly è fissata in Italia per il 28 febbraio 2019.