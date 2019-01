Il cast originale di Dragon Ball Super: Broly si esprime sulle lunghe battaglie del film

Durante un’intervista pubblicata in Giappone nella seconda decade di dicembre 2018, il cast vocale di Dragon Ball Super: Broly si è espresso sulle lunghe battaglie proposte dalla pellicola, concedendosi qualche simpatica gag umoristica.

Quando l’intervistatore ha domandato se Masako Nozawa (la storica doppiatrice di Goku) si sia mai trasformata, il collega Ryūsei Nakao (Freezer) ha asserito scherzosamente: “Sì, ne sono certo. Dopotutto è la Super Doppiatrice Leggendaria”.



Incalzato sulle battaglie di Dragon Ball Super: Broly, che l’intervistatore ha definito “incredibili”, il cast ha rivelato dei curiosi aneddoti risalenti alle fasi di registrazione delle proprie battute.



Ryō Horikawa (Vegeta): “Sono fantastiche.”



Masako Nozawa (Goku): “Abbiamo combattuto talmente tanto che a volte non ero certa di aver pronunciato le mie battute. Vi sono comunque un sacco di dialoghi. A volte sembrava che stessimo costantemente emettendo dei versi tipo ‘Uwaaahh!’, ‘Gwaahh!’ e ‘Waaahh!’”



Ryūsei Nakao (Freezer): “Questa volta ci hanno assegnato giorni diversi per la registrazione delle scene di battaglia, ma Mako-San dice sempre ‘Ah, mi piacerebbe parlare più tranquillamente’.”



Masako Nozawa (Goku): “Non svolgo molti lavori come quello”.



Nel mezzo dell’intervista è stato poi rivelato che nel mezzo della fusione tra Goku e Vegeta, Dragon Ball Super: Broly ha proposto ai fan delle gag non meglio specificate.



Masako Nozawa (Goku): “Quella scena con la fusione tra Goku e Vegeta... Ci sono anche parti comiche, che in ogni caso rappresentano momenti in cui tenere gli occhi aperti.“

Commentando l’abitudine di Akira Toriyama di inserire delle gag persino durante i combattimenti più duri, al fine di smorzare i toni delle scene più dense o cruente, Masako Nozawa ha poi aggiunto: “È un sollievo. Se [le scene così dense] andassero avanti in quel modo, mi stancherei. [Toriyama] è molto bravo in questo”.

Vi ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly esordirà nelle sale cinematografiche di tutta Italia il prossimo 28 febbraio, grazie al distributore Koch Media e alla divisione Anime Factory.