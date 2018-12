Il cast vocale di Kakegurui accoglie la doppiatrice Mitsuki Saiga

A giudicare dal numero di annunci effettuati negli ultimi giorni dallo staff di Kakegurui, si direbbe che a seconda stagione dell’anime potrà contare su un cast vocale immenso ed eccezionale. Nelle ultimare è stato infatti annunciata un’altra new entry, ossia la doppiatrice Mitsuki Saiga.

Nota ai fan di animazione nipponica per aver prestato la propria voce a personaggi come Izanami in B: The Beginning e Maria Ross nella varie trasposizioni animate di Fullmetal Alchemist, Mitsuki Saiga doppierà stavolta la studentessa chiamata Miloslava Honebami. In calce all’articolo nel trovate il character trailer ed il primissimo character design.



Nei giorni scorsi è stato invece annunciato che Haruno Inoue doppierà Yumi Totobami, mentre Ayana Taketatsu sarà Erimi Mushibami, Yumi Uchiyama sarà Miyo Inbami, Rumi Okubo sarà Miri Yōbami, Ayahi Takagaki sarà Sumika Warakubami, e Sayaka Kitahara sarà Nozomi Komabami.

Tratta dal manga omonimo di Homura Kawamoto e Tōru Naomura, la seconda stagione di Kakegui esordirà sul circuito televisivo nipponico e su Netflix Japan nel mese di gennaio di 2019. Sfortunatamente Netflix non ha ancora annunciato se la stagione verrà pubblicata anche al di fuori del Giappone. Di seguito, intanto, ne trovate la sinossi ufficiale.

"Accademia Privata Hyakkaou, un’istituto per studenti privilegiati dal curriculum davvero peculiare. Quando si è figli di persone abbienti, non sono la prodezza atletica o la propensione verso lo studio a contare, bensì la capacità di leggere la mente dell’avversario. Il modo migliore per affinare tale abilità? Sottoporsi ad un rigoroso programma di gioco. Nell’Accademia i vincitori conducono una vita da re, mentre i perdenti sono costretti a patire le pene dell’inferno. Tuttavia la nuova studentessa Yumeko Jabami insegnerà a questi bambini viziati quale aspetto abbia un vero giocatore d’azzardo."