Il character designer di Bleach diffonde un altro fantastico sketch di Toushiro Hitsugaya

Mentre si avvicina sempre più la data di uscita del primo lungometraggio in live-action di Bleach, il mangaka Masashi Kudo ha recentemente dedicato un suo nuovo sketch ad uno personaggi più amati (e odiati) del proprio fumetto: il capitano Toushiro Hitsugaya.

Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione ci mostra nuovamente l’originale bankai del giovane Toushiro, che proprio in questa immagine sfoggia il caratteristico look posseduto prima del lungo salto temporale proposto dai conclusivi archi narrativi di Bleach. Non trovate anche voi che lo stile di disegno di Kudo si avvicini molto a quello del sensei Tite Kubo, geniale creatore dell’universo stesso di Bleach?

Dal momento che l’ultimo arco narrativo della serie non è mai stato trasposto in animazione, moltissimi fan hanno lanciato dei progetti dedicati alla Guerra dei Mille Anni, i quali vedono proprio Hitsugaya fra i principali protagonisti della saga.



In compenso, i fan più nostalgici, quest’anno, potranno ammirare nuovamente in azione i propri beniamini, in quanto l’adattamento live-action che verrà lanciato il prossimo 20 giugno in Giappone adatterà il primo arco narrativo del fumetto: quello dedicato al “Sostituto Shinigami” Kurosaki Ichigo. Il cast del progetto include Sota Fukushi nei panni del protagonista, mentre Hana Sugisaki sarà Rukia Kuchiki, MIYAVI sarà Byakuya Kuchiki, Ryou Yoshizawa sarà Uryuu Ishida, Taichi Saotome sarà Renji Abarai.