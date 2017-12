Il character designer di Bleach diffonde nuovi sketch di Ichigo e altri Shinigami!

È ormai trascorso più di un anno dalla conclusione di, il più famoso manga del sensei Tite Kubo , ma i fan dinon sono ancora pronti a “staccarsi” dall’eroe di Karakura Town. Proprio il character design dell’anime, attraverso Twitter, ha diffuso una serie di sketch per tenere vivo l’interesse per il brand...

Visibionabili in calce all’articolo, i tre sketch di Masashi Kudo sono tratti da una serie di disegni che presto saranno presentati durante un’imminente convention nipponica. Come potete vedere voi stessi, l’artista è tornato su Bleach per ridisegnare il personaggio principale, che per l’occasione presenta il suo vecchio look.



Le altre immagini, invece, raffigurano il giovane capitano della decima divisione dei Gotei 13, Toshiro Hitsugaya, che in questo sketch appare adulto, ed il devastante bankai del capitano Sajin Komamura in azione: la tecnica mostrata per la prima volta quando lo stesso Komamura e Kaname Tousen si schierarono contro Zaraki Kenpachi ed i suoi subordinati.



Serializzato in Giappone su Weekly Shonen Jump dall’agosto 2001 all’agosto 2016, Bleach si è concluso dopo 686 capitoli, che la casa editrice Shueisha ha successivamente raccolto in 74 volumi. In Italia il manga è edito da Planet Manga (Panini Comics), che proprio lo scorso mese ha pubblicato l’ultimo volumetto dell’opera.