Il character designer di Bleach ha realizzato un fantastico sketch di Toushiro Hitsugaya!

Dal momento che l’ultimo arco narrativo di Bleach non è mai stato trasposto in anime, molti fan dell’opera potrebbero non sapere ancora come siano effettivamente cambiati alcuni dei suoi protagonisti nella fase conclusiva del fumetto. Hitsugaya in particolare appariva molto diverso...

Nella giornata di ieri, Masashi Kubo, character designer ufficiale dell’anime, ha diffuso via Twitter uno splendido sketch con protagonista lo stesso Toushiro Hitsugaya per mostrare ai fan la versione adulta del Capitano della Decima Divisione del Gotei 13. Nell’immagine visionabile in calce all’articolo, il ragazzo si presenta decisamente più maturo del solito, ed i suoi capelli appaiono più corti; con lo sguardo rivolto a un lato, lo Shinigami fa sfoggio del suo Bankai potenziato al massimo, che fra le altre cose è la sola ragione della sua improvvisa crescita.



Proprio nella saga conclusiva del fumetto, i fan hanno infatti scoperto che il Bankai di Toushiro era ancora incompleto, e che lo stesso Capitano non l'aveva ancora compreso. Al contrario, questo è maturato durante lo scontro col Quincy Gerard, trasformando anche il corpo di Toushiro affinché lo Shinigami potesse sfruttare al massimo l'impressionante power-up ricevuto.



Poiché Masashi Kubo non ha mai potuto disegnare nell'anime la versione finale di Toushiro, lo sketch visionabile di seguito è di conseguenza una delle primissime immagini ufficiali del personaggio nella sua forma definitiva. Cosa ve ne pare?