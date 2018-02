Il character designer di One-Punch Man ha realizzato uno splendido disegno di Goku

Se siete fan di One-Punch Man è ciò che fa per voi. Le due serie sono molto diverse, calcolando che la seconda è una presa in giro degli shonen mainstream, ma la loro inclusione di eroi strapotenti è alla base di alcuni grandi combattimenti. Ora, il character designer diha realizzato un disegno crossover.

Recentemente, il character designer di One-Punch Man ha confermato che parteciperà a Made In Asia 2018. L'evento, che si terrà a Bruxelles, celebrerà il suo decimo anno con alcuni ospiti speciali. Kubota si unirà ai grandi nomi della convention degli anime per celebrare tutte le cose otaku, e il designer di One-Punch Man ha condiviso uno speciale disegno per annunciare la sua visita.

Su Twitter, uno sketch che Kubota ha fatto per Made In Asia 2018 ha iniziato a girare per il fandom. Il pezzo, che potete trovare in calce alla notizia, rinuncia a Saitama per Son Goku. Lo schizzo colorato mostra il Saiyan mentre prepara una Kamehameha, e la sua silhouette perfettamente sfumata ha fatto emozionare i fan.

Oltre al disegno per Made in Asia 2018, anche un altro nome legato a One-Punch Man ha recentemente postato il design originale di uno dei personaggi della serie. Stiamo parlando di ONE, il creatore webcomic originale da cui tutto è cominciato. L'autore ha uno stile molto particolare, e alcuni dei personaggi possano essere diversi dall'interpretazione di Murata. L'ultimo esempio è Suiryu.

Suiryu è uno dei personaggi principali nell'arco "Super Fight" di One-Punch Man. Partecipando a un torneo di forti guerrieri (insieme a Saitama, entrato sotto mentite spoglie nella speranza di sperimentare le arti marziali forti), Suiryu è arrogante nelle sue capacità e rappresenta una grande sfida per Saitama. Certo, Saitama ha la meglio su di lui e Suiryu perde, ma attraverso lo scontro e le tergiversazioni successive con mostri malvagi, cresce, e comincia ad apprezzare l'idea degli eroi e forse ne diventerà uno in futuro.

Il suo design originale, come potete vedere in calce alla notizia, è ben lontano da quello di Murata, con alcuni fan che hanno notano la sua somiglianza con un personaggio di Mob Psycho 100, Ritsu.