Il co-director di Godzilla: Il pianeta dei Mostri parla del progetto targato Netflix

Nel mese di gennaioha rilasciato, il primo di una trilogia di film rientrante in un progetto a cura di Polygon Pictures e Toho Animation in collaborazione con il colosso di servizio streaming. In una recente intervista, il co-director ha parlato proprio di Planet of Monsters.

L'intervista è stata realizzata dai ragazzi nipponici di Anime!Anime! e opportunamente tradotta dai colleghi di Manga Tokyo. Tra le varie domande, il co-director del nuovo Godzilla animato targato Netflix - Hiroyuki Seshita, che ha diretto anche Knights of Sidonia, Ajin e Blame! - ha svelato qualche retroscena di produzione, compresa la difficoltà incontrata nel trasporre un franchise del genere.

"Neanche a dirlo, Godzilla è un personaggio rappresentativo del Giappone in tutto il mondo. Conosco Godzilla sin da quando ero bambino e capisco l'importanza che il franchise rappresenta per chi è nell'industria cinematografica. È facile, quindi, immaginato quanto difficile è stata questa sfida, incluso il come rendere visivamente la bellezza del tokusatsu (gli effetti speciali derivati dal cinema fantascientifico giapponese, ndr), ma anche gli effetti stilizzati che sono essenziali per Godzilla, in un adattamento anime.

Fare questo è possibile, ma comunque sapevo che molto sarebbe dipeso da come avremmo approcciato il progetto. Quindi, ho accettato l'offerta. Ma sapevo che non l'avrei accettata se fossi stato da solo: ho detto di sì solo perché Sizuno e Urobuchi hanno partecipato al progetto insieme a me. Dopo aver discusso e rimuginato per tre anni, ho finalmente raggiunto questi risultato grazie a quei due".

In seguito, il co-director di Godzilla: Il Pianeta dei Mostri ha parlato del supporto che ha ricevuto da Polygon Pictures:

"Polygon è stato uno dei primi studi di animazione giapponesi ad avere a che fare con la computer grafica. Hanno l'abilità di creare un anime mettendoci qualità e quantità. Hanno sempre avuto la mia totale fiducia, anche con un blockbuster come questo".

