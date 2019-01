Il cofanetto Blu-ray de L'imbattibile Daitarn 3 raggiungerà i negozi a fine febbraio

La divisione italiana di Amazon rivela che il cofanetto Blu-ray Disc de L'imbattibile Daitarn 3 confezionato dall’editore Dynit verrà pubblicato il prossimo 27 febbraio. Proposto in occasione del 40° anniversario della serie, il box presenterà i quaranta episodi dell’anime per la prima volta in alta definizione.

Secondo la scheda prodotto, il cofanetto includerà cinque dischi e sarà venduto a soli 54,90€. In alternativa, sempre su Amazon è già disponibile il cofanetto DVD con la serie completa di Daitarn 3, attualmente venduto a 42,49€. Di seguito ve ne proponiamo la sinossi ufficiale.

"Dal lontano pianeta Marte, un nuovo ed inquietante pericolo giunge a minacciare la terra. Nel grande disegno del sommo Don Zauker, tutti gli esseri umani sono destinati ad essere trasformati in Meganoidi, null'altro che robot, obbedienti servitori ai suoi ordini. Ma dal nulla compare il misterioso Haran Banjo che, grazie all'immenso potere dell'imbattibile robot Daitarn 3, combatte i meganoidi e le loro brame di conquista in nome dell'umanità. Solo gli stolti non temono il potere del Sole Ardente. Ma i Comandanti Meganoidi hanno a loro disposizione l'immane potenza del Megaborg, una creatura da combattimento, un ibrido tra un cyborg ed un robot. Riuscirà Haran Banjo, affiancato dalla splendida Beauty Tachibana, dall'affascinante Reika Sanjo, dall'imperturbabile Garrison e dal pestifero Toppy, a sconfiggere la minaccia che incombe sull'intero pianeta?"

Come scoperto lo scorso dicembre, io mese di dicembre 2019 sarà ricco di uscite targate Dynit. Raggiungeranno infatti gli scaffali il secondo cofanetto di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, il primo box di My Hero Academia – Stagione 2, L’Attacco Dei Giganti - Stagione 2 - The Complete Series, Kill La Kill - Standard Edition e Mobile Suit Gundam - The Complete Series.