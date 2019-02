Il combattimento più atteso dai fan di Fairy Tail è ormai prossimo!

Come annunciato dalla profilo ufficiale Twitter di Fairy Tail, l’episodio che verrà trasmesso il 3 febbraio 2019 proporrà ai fan lo scontro più atteso dell’intera serie, il cui esito potrebbe avere conseguenze disastrose tanto per Fairy Tail, quanto per il malvagio Impero di Alvarez.

Sebbene la gilda Fairy Tail sia riuscita faticosamente a respingere la prima ondata di nemici appartenenti all’esercito dell’Impero Alvarez, la guerra con la nazione del continente occidentale è appena cominciata e la vittoria finale risulta tutt’altro che certa. A ragion veduta, nel prossimo episodio dell'anime, il focoso protagonista Natsu Dragneel sfiderà a duello lo Stregone Oscuro, Zeref, conscio che la sua eventuale sconfitta porrebbe immediatamente fine al tremendo conflitto.



Visionabili in calce all’articolo, otto screenshot inediti e tratti dall’episodio che verrà trasmesso durante il weekend ci mostrano infatti un Natsu particolarmente combattivo, che molto probabilmente sfiderà il fratello sotto gli occhi dello Spriggan 12 noto come Invel Yura. Per la gioia dei fan di Sabertooth, inoltre, nell’episodio dovrebbero comparire anche i draghi gemelli, Sting Eucliffe e Rogue Cheney, che presumibilmente daranno manforte ai maghi di Fairy Tail.

In attesa di poter ammirare il nuovo episodio della serie, vi ricordiamo che il terzo e ultimo adattamento animato di Fairy Tail è disponibile in Italia sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll, che ogni domenica ce ne propone una nuova puntata con sottotitoli in lingua italiana.