Il compositore de L'attacco dei Giganti annuncia di essere al lavoro sulla terza stagione

Nelle ultime ore, il noto compositore nipponico Hiroyuki Sawano ha raccontato ai fan su Twitter di essere attualmente al lavoro sul colonna sonora della terza stagione de L’attacco dei Giganti, e di aver recentemente incontrato lo staff del progetto.

“Oggi si è tenuto l’incontro per stabilire le musiche della terza stagione de L'attacco dei Giganti che verrà trasmessa a luglio. È stata la prima volta in cui, quest’anno, ho incontrato i direttori Araki e Koezuka, perciò ci tenevo molto a ringraziarli. Esattamente un anno fa, di questi tempi, stavo registrando le musiche della seconda stagione. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare sulle musiche della terza.”

Scritto e disegnato da Hajime Isayama, Attack on Titan (noto in patria come Shingeki no Kyojin) è serializzato sulla rivista Bessatsu Shōnen Magazine di Kodansha dal lontano settembre del 2009. Composta attuale da 24 volumetti, la serie è edita anche in Italia grazie a Panini Comics (Planet Manga), che finora ha pubblicato i primi 23 volumi della serie principale e svariati spin-off cartacei. Le prime due stagioni televisive tratte dal fumetto, così come i primi due film riassuntivi, sono già disponibili in lingua italiana grazie all’editore Dynit, mentre la terza sarà trasmessa sul circuito televisivo nipponico nel mese di luglio 2018.