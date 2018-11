Il compositore di Dragon Ball, Nathan Johnson, eletto al senato in Texas

Il musicista che si è occupato del doppiaggio e della colonna sonora per Funimation all'interno della versione americana dell'adattamento di Dragon Ball ha recentemente vinto le elezioni per il senato texano, conquistando un seggio.

Il compositore e musicista Nathan Johnson ha, dopo i risultati delle elezioni svoltesi in America di recente, la certezza di fare parte del prossimo senato del Texas, conquistando un seggio nel distretto 16. Forse gli appassionati di anime avranno familiarità con questo nome, che è stato coinvolto da Funimation nell'adattamento americano della serie animata di Dragon Ball, per cui ha composto colonne sonore e coordinato il doppiaggio.

Il neo-senatore ha una storia interessante riguardo il suo arrivo a Funimation, dato che ha incontrato il cofondatore dell'azienda Robert Cocanaugher casualmente, dato che possedeva un appartamento in cui il musicista sperava di andare ad abitare in affitto. Fortuitamente Cocanaugher ha sentito che il giovane intendeva portare una pianola nel posto e suonare della musica che non disturbasse troppo i vicini, così i due iniziarono a parlare, un dialogo che è culminato nella collaborazione che conosciamo. Ovviamente Johnson è stato costretto ad interrompere la carriera per concentrarsi sui suoi altri impegni.

Ricordiamo che il franchise di Dragon Ball sta per arrivare ad una svolta con l'arrivo nei cinema nipponici del ventesimo lungometraggio animato ad esso dedicato, intitolato Dragon Ball Super: Broly, che farà il suo debutto casalingo il prossimo 14 dicembre. In America arriverà invece nel gennaio del 2019. Chissà che il senatore Johnson non vada a vederlo, in memoria della sua vecchia collaborazione con l'universo di Toriyama.