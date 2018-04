Il Corvo: Memento Mori e Oltre le Onde tra uscite BD Edizioni della prossima settimana

Attraverso due nuovi comunicati stampa, l’editore italiano annuncia l’imminente uscita del secondo volume de Il Corvo: Memento Mori e del primo albo di Oltre le Onde - Shimanami Tasogare, il manga di Yuhki Kamatani.

Nato dalla collaborazione tra Edizioni BD e IDW Publishing, nonché pubblicato in contemporanea in Italia e negli Stati Uniti, Il Corvo: Memento Mori è realizzato da tre autori italiani: Roberto Recchioni ne cura la sceneggiatura la sceneggiatura, mentre Werther dell’Edera e Giovanna de Niro sono rispettivamente impegnati su disegni e colori. Sono stati loro tre a infondere nuova vita in David, l’iconica personificazione del corvo, Eric, di James O’Barr.



Presentato in anteprima durante i giorni del Torino Comics (13-15 aprile 2018), il secondo albo della serie sarà acquistabile a partire dal prossimo 18 aprile. Insieme alla regular cover firmata da Werther dell’Edera saranno disponibili due variant cover di Davide Furnò e Daniele Serra. L’uscita del terzo albo, invece, è attualmente fissata per il mese di maggio.

Il prossimo 19 aprile potremo invece trovare in fumetteria e libreria il primo volumetto di Oltre le Onde - Shimanami Tasogare, un vero e proprio ‘slice of life’ con cui l’autore Yuhki Kamatani ci racconterà le difficoltà e le sfide affrontate quotidianamente dai giovani LGBT nel Giappone moderno. Di seguito ve ne proponiamo la sinossi ufficiale diffusa stamani da J-POP.

"Tasuku Kaname è un giovane studente che si è appena trasferito in una città di mare nel sud del Giappone. A pochi giorni dall’inizio delle vacanze estive, teme che i suoi compagni di classe abbiano intuito il suo orientamento sessuale dopo aver scoperto il tipo di video che guarda di nascosto sul suo cellulare.

Tasuku reagisce in un primo momento negando, anche con sé stesso, la sua vera natura, fino a quando per la disperazione non comincia a pensare che l'unica soluzione al suo problema sia il suicidio. Nel momento in cui si chiede se sarà in grado di attuare la sua decisione, però, una donna indecifrabile gli si para davanti, invitandolo a seguirla in una strana abitazione in cui si raduna un gruppo di persone con esperienze simili alle sue. Per Tasuku inizia così un processo di riflessione sul genere, la sessualità, l’amicizia e il rispetto."

Composto da 192 pagine, il primo albo con sovraccoperta sarà venduto a 6,50€ a partire da giovedì prossimo. Il volumetto è stato inoltre disponibile in anteprima presso la 23a edizione del Romics, che si è tenuta dal cinque all’otto aprile scorso.