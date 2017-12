Il Corvo: torna nel 2018 la miniserie di Roberto Recchioni e altri artisti italiani

Tramite un comunicato stampa,ha annunciato l'arrivo de, una nuova miniserie a fumetti ispirata all'opera cult di James O'Barr firmata da numerosi nomi illustri del panorama italiano, tra i quali figuranoe molti altri.

Il titolo è stato annunciato durante Lucca Comics & Games 2017, uscirà a marzo 2018 in contemporanea con gli USA e narra la storia di David: ambientato a Roma, il racconto parte con un attacco terroristico che uccide il protagonista, la sua ragazza Sara e la maggior parte dei fedeli che si erano radunati in una chiesa della città per un evento.

David resusciterà come il “Corvo”, ma il suo obiettivo non sarà semplicemente vendicarsi di chi ha ordito l’omicidio della la sua amata, ma anche scatenare una santa crociata che contrappone il suo Dio della Luce al loro falso piacere fatto di bugie e terrore.

La miniserie si comporrà di 4 numeri, nei quali Roberto Recchioni e Werther dell'Edera racconteranno le vicende di David, tra un amore perduto e un forte desiderio di vendetta. Il primo numero sarà disponibile in tre cover variant firmate da Davide Furnò, Roberto Recchioni e Matteo Scalera, oltre a quella disegnata da Werther dell’Edera. Inoltre, sarà arricchito da una storia aggiuntiva breve a cura di Micol Beltramini e Tito Faraci, Davide Furnò, Angelo Mennillo, Alberto Ponticelli e Matteo Scalera.