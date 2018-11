Il creatore di Akira, Katsuhiro Otomo, ha svelato le sue fonti di ispirazione

Ci si chiede spesso quali siano state le fonti di ispirazione per un gigante del fumetto e dell'animazione nipponica come Katsuhiro Otomo. Il creatore di Akira ha recentemente svelato quali autori ha preso come modello per realizzare le sue opere.

L'autore è stato recentemente intervistato dalla rivista Big Comic Issue, figurando come guest star nel numero 22 del magazine: Otomo ha dichiarato che la sua principale fonte di ispirazione è stato Tetsuya Chiba, storico creatore di Rocky Joe (conosciuto in Giappone col titolo di Ashita no Joe). Per lui, Chiba ha rappresentato un modello ancora più importante di giganti come Osamu Tezuka e Shotaro Ishinomori, che sono considerati i padri fondatori del manga.

Leggiamo cosa ha detto il creatore di Akira:

"Quando stavo disegnando Domu, cercavo di lavorare sul lato 'grammaticale' dei manga. Un giorno, mentre sfogliavo un numero di Big Comic in un comune negozio di Kichijoji, mi sono imbattuto in Notari Matsutaro (opera di Tetsuya Chiba, ndr). In quel momento ho pensato: 'Ecco! Ho trovato ciò che mi serviva!', sentivo di aver trovato un vero modello di ispirazione. Ho studiato i suoi lavori e sono arrivato ad ammirarlo tantissimo.

Quando leggo i manga moderni, invece, capita spesso che io non riesca a comprendere davvero ciò che stanno facendo i personaggi, né perché lo fanno. I disegni potranno anche essere fighi, ma a volte l'introspezione sui personaggi è così forte che gli autori non riflettono piuttosto su come dovrebbero fare per avvicinare la loro psicologia al lettore. Chiba, invece, lo fa alla perfezione. Quando racconti una storia in maniera imparziale, ne aumenti la portata e di conseguenza le cose si fanno più interessanti".

Cosa ne pensate? Condividete i pensieri del creatore di Akira?