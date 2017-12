Il creatore di Bleach annuncia di aver individuato il mittente di una lettera speciale

È trascorso più di un anno dalla fine di, ma Tite Kubo ha continuato a tenere in vita il franchise nonostante la conclusione della propria opera. Qualche tempo fa, il mangaka rivelò di star ancora cercando la famiglia del fan che gli spedì un’accorata lettera, e finalmente ha annunciato di aver trovato quel che cercava.

Durante la lunga serializzazione di Bleach, Kubo ricevette una singolare lettera di incoraggiamento da parte di un giovane fan cui era stata diagnosticata una malattia terminale. Allettato, il ragazzo, che detestava guardare la TV e giocare ai videogiochi, aveva trovato proprio in Bleach una ragione che lo spingesse ad andare avanti. L’epistola, poi, si era chiusa con un messaggio che negli anni a venire ha dato al sensei la spinta necessaria per concludere la propria opera: “Sensei Kubo, ho un’ultima richiesta. Ti prego di continuare a disegnare Bleach nella maniera che desideri, fino alla sua conclusione. È questo che voglio leggere”.



Qualche tempo fa, il sensei ha infatti rivelato di aver esaudito la richiesta del fan, la cui lettera era stata spedita solo dopo la sua dipartita. Kubo si rivolse dunque ai fan affinché questi lo aiutassero a rintracciare la famiglia del giovane, e sembra che finalmente la vicenda abbia avuto degli sviluppi.



Attraverso il proprio account su Twitter, il mangaka ha rivelato ai fan di essersi recentemente messo in contatto con la persona che spedì la suddetta lettera. Queste sono state le sue parole: “Pensavo che il mittente della lettera fosse un famigliare, ma invece si trattava di un amico ricoverato nello stesso ospedale del giovane. Mi ha fornito una dettagliata spiegazione e volevo dire qualcosa in merito. Molta gente mi ha aiutato durante la ricerca, e infine sono riuscito nel mio intento. Credo che adesso smetterò di chiedere aiuto. A tutti coloro che mi hanno dato il proprio supporto, vorrei soltanto dire grazie di cuore.”



Al messaggio, è stata infine allegato un’immagine di Ichigo che Kubo ha disegnato per esprimere la propria riconoscenza. Indossando le tipiche vesti nere degli Shinigami, il ragazzo è immortalato con un rassicurante sorriso dipinto sul volto.