Il Super Saiyan di Dragon Ball ha molto in comune con i Jedi di Star Wars!

Uno dei più grandi misteri che i fan di Dragon Ball hanno da sempre cercato di risolvere è come esattamente iraggiungano la trasformazione a. Rabbia? Allenamento? Secondo il creatore della serie, la risposta effettiva è molto più vicina adi quanto si possa pensare.

In un Q&A (domande e risposte) pubblicato nell'ultimo volume del manga Dragon Ball Super, il creatore della serie, Akira Toriyama, ha spiegato come esattamente un Saiyan sia in grado di trasformarsi in Super Saiyan, e secondo lui, per diventare un Super Saiyan, qualcuno avrebbe bisogno di avere abbastanza "S-Cells". Toriyama afferma che:

"Non è come se chiunque potesse diventare un Super Saiyan attraverso l'addestramento o la rabbia. Per diventare un Super Saiyan, il corpo deve contenere qualcosa chiamato S-Cells. Una volta che queste Cellule S raggiungono una certa quantità, un innesco come la rabbia le farà aumentare in modo esplosivo e causerà un cambiamento nel corpo: questo è il Super Saiyan."

I fan dovrebbero notare che queste "S-Cells" introdotte nel franchise di Dragon Ball ricordano molto da vicino gli odiati Midichlorian -cellule che permettono a qualcuno di usare i poteri della Forza- introdotti nel franchise di Star Wars in Episodio I: La Minaccia Fantasma. Queste due "idee" aggiungono quindi l'avvertenza che solo i personaggi predisposti al potere nel loro flusso sanguigno lo riceveranno, rendendo così questi poteri in un certo modo unici per ogni personaggio.

Questo collegamento si estende ancora di più quando Toriyama chiarisce che i guerrieri "gentili" possono aumentare le loro Cellule S, proprio come i guerrieri Jedi possono diventare più forti schiarendo la mente. Toriyama dice che:

"Avere uno spirito gentile è il modo migliore per aumentare le S-Cells, ma la maggior parte dei Saiyan ha problemi con questo, il che credo sia il motivo per cui nessun Super Saiyan sia apparso per così tanto tempo divenendo leggenda."

Parallelismi difficili per il franchise di Dragon Ball. In calce alla notizia potete trovare il Q&A completo tradotto in inglese.