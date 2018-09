Il creatore di Hunter x Hunter parla dell'ultimo arco narrativo del manga

Forse è solo un'impressione, ma a quanto pare gli ultimi episodi la serie Hunter x Hunter sembrano temporeggiare e tentennare su troppe cose senza avviarsi ad una vera e propria conclusione. Sebbene il manga sia riuscito a raggiungere un grande numero di appassionati in tutto il mondo, l'ultimo arco narrativo non sembra voler mostrare una fine.

Il mangaka, Yoshihiro Togashi, sta perdendo tempo e, per alcune ragioni, non sembra soddisfatto de La spedizione del Continente Oscuro.

Di recente, in occasione del 50° anniversario di Weekly Shonen Jump, la Shueisha ha intervistato in esclusiva gli autori manga che hanno oontribuito alla crescita internazionale della rivista settimanale. Tra questi c'è Togashi. L'intervista è stata resa pubblica ai fan.

È in quell'occasione che l'artista ha deciso di essere il più trasparente possibile affermando di non volersi arrendere con l'ultimo arco narrativo della serie. Ha ammesso infatti che per ora il suo unico obiettivo è quello di terminare una volta per tutte Hunter x Hunter.

"La mia serie è veramente lunga (La spedizione del Continente Oscuro), tuttavia una parte di me non riesce completamente a rinunciare. Probabilmente suona contraddittorio, ma mettendo da parte questo dilemma, mi sono prefissato un numero standard di numeri del manga da pubblicare", ha spiegato l'artista.

"Se il numero effettivo scende al di sotto del mio standard, mi sento come se i lettori mi dicessero che non ha senso continuare. Al contrario, se il numero supera il limite da me prefissato, vuol significare che il mio interesse verso la serie è pari a quella mostrata dai fan. "

Tuttavia, anche se le pause del mangaka sono sempre più frequenti, i recenti commenti, positivi e negativi, dei fan hanno dato la forza e il coraggio a Togashi di portare avanti la storia. Secondo voi riuscirà la serie ad avviarsi a conclusione e "a riveder le stelle" dopo questo periodo oscuro?

Per coloro che non conoscono Hunter x Hunter, l'opera è creata e disegnata da Yoshihiro Togashi e pubblicata sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shuiesha nel marzo 1998. Sfortunatamente, la serie ha avuto una serie di interruzioni dal 2006, molto probabilmente a causa di problemi di salute che hanno colpito Togashi durante la pubblicazione del suo ultimo lavoro, Yu Yu Hakusho (Yu degli spettri). In Italia il manga è edito da Planet Manga.

La storia si svolge in un mondo immaginario, frutto della fantasia dell'autore, sulla falsariga del mondo reale, ma con una disposizione e orientamento differenti. Qui possiamo assistere alle avventure di un giovane ragazzo di nome Gon Freecss, che scopre che il suo padre, considerato morto, è in realtà vivo. Non solo vivo, è un famoso cacciatore, un viaggiatore professionista specializzato nel trovare tesori rari. Gon decide quindi che per incontrare suo padre deve diventare un cacciatore autorizzato, ma quel viaggio lo porterà verso qualcosa che non aveva previsto.