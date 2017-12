Il creatore di One Piece commenta gli straordinari traguardi raggiunti dalla sua opera!

Dal momento che ONE PIECE è risultato essere il manga più seguito in Giappone per il decimo anno consecutivo, il suo creatore, Eiichiro Oda , ha voluto personalmente ringraziare i propri fan attraverso un messaggio molto serio.

Oda: “Sono onorato di sapere che ONE PIECE sia stato il manga più venduto per dieci anni consecutivi! Grazie per aver conteggiato i numeri ogni anno. Continuo a pensare che dovrei raggiungere più lettori possibili. Sin da bambino ho scoperto che la gente può fare amicizia anche solo parlando di manga. Adoro essere al primo posto. Non dimenticherò la sensazione di gratitudine. Farò qualunque sforzo per rendere ONE PIECE il miglior manga possibile! Grazie mille!!”



Stando a quanto rivelato dagli editori di Weekly Shonen Jump, talvolta Oda ricorda con goia di essere entrato, nel 2015, nel Guinness dei Primati per “il maggior numero di copie pubblicate di una serie a fumetti da un singolo autore”. A dicembre 2014, si stimava infatti che il manga avesse venduto oltre 320 milioni di copie in tutto il mondo, mentre oggi sembrerebbe averne piazzate ben più di 430 milioni.

Serializzato su Weekly Shonen Jump dal lontano 1997, ONE PIECE si compone attualmente di 87 volumetti. Edito in Italia da Star Comics, che finora ha pubblicato i primi 84 volumi, la serie ha goduto nel Bel Paese di un successo strepitoso. Dal manga sono inoltre stati tratti una serie d’animazione di oltre 800 episodi ed una corposa carrellata di lungometraggi e speciali televisivi.