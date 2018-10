Il creatore di One Punch Man stupisce i suoi fan con un nuovo sketch su Saitama

Senza ombra di dubbio l'aspetto più intrigante e avvincente dell'opera di One Punch Man è vedere le reazioni dell'incredibile Saitama di fronte a uno dei mostri più disgustosi e orripilanti della serie.

Lo stile artistico di questo nuovo schizzo, in cui viene raffigurato un piccolo Saitama piuttosto crucciato per le continue minacce alla sua vita, viene portato da ONE, creatore originale, su un livello più comico e spiritoso.

Nell'ultimo sketch della serie One-Punch Man, condivisa sulla pagina Twitter @ONE_rakugaki, il creatore ha voluto raffigurare una scenetta alquanto divertente in cui un mostro terrificante è intento a mordere uno dei pali che sorreggono l'altalena che il giovane protagonista sta usando. Tuttavia Saitama, come se nulla stesse accadendo, continua a dondolarsi senza preoccuparsi di ciò che lo circonda. Sicuramente è conscio del fatto che saprà risolvere al momento giusto quel problema, tuttavia appare quasi infastidito da questo imprevisto che ha interrotto il suo dondolio.

Il sottile umorismo della serie proviene soprattutto da momenti come quello rappresentato nel bozzetto. Nulla è lasciato al caso, in quando la natura distaccata del protagonista, raffigurata in questo disegno, si ricollega alla sua personalità e alla consapevolezza della sua incredibile forza. Grazie alla sua abilità, le battaglie che lo vedono coinvolto si rivelano sempre piuttosto semplici e questo lo ha portato ad essere più svogliato verso gli avvenimenti in generale. Saitama è alla costante ricerca di nuove e avvincenti sfide adatte a lui, come quella offerta dall'attacco improvviso di questa creatura; il resto è solo un fastidio - come rivela il volto piatto e inespressivo -.

Che ne pensate di questo nuovo schizzo? La bravura dell'artista non è certamente da mettere in discussione.

One Punch Man nasce come webcomic realizzata da ONE nel 2009. Dopo essere diventato virale, la collaborazione fra l'illustratore Yusuke Murata e UNO ha portato alla pubblicazione dell'opera sulla rivista Weekly Young Jump di Shuiesha. Lo studio J.C. Staff ha recentemente confermato che la seconda stagione di One Punch Man verrà presentato in anteprima nell'aprile del 2019.