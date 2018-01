Il creatore di Yu-Gi-Oh augura un buon anno a tutti con un video che ha animato

A quanto pare il creatore di Yu-Gi-Oh , sta provando a cimentarsi nell'animazione in questi giorni. Infatti, il creatore della celebre serie manga poi divenuta un anime di successo e in seguito un vero e proprio gioco di carte, ha condiviso suun filmato originale che ha animato, ed è davvero adorabile.

Il video, visionabile in calce alla notizia, presenta una serie di eroi di Yu-Gi-Oh che augurano un felice anno nuovo a tutti. Il breve filmato animato inizia con una mascotte di Shiba che corre in giro. Quando si leva la testa però, si scopre che Joey era l'uomo dietro il costume.

Ovviamente, Yugi non era molto lontano dal suo eccentrico amico. La clip termina con Joey che sembra imbarazzato mentre si siede sul pavimento, e Yugi piuttosto divertito. Il protagonista viene mostrato mentre indossa abiti tradizionali giapponesi con Tea Gardner al suo fianco. Non sorprende invece che Tristan Taylor sia meno entusiasta del suo amico. Quest'ultimo appare imbronciato e alla fine del video la maschera da cane di Joey finisce per atterrare sulla sua testa.

Nel post, Takahashi ha anche fatto i suoi auguri:"Felice anno nuovo! Dato che è l'anno del cane, ecco a voi un cane. Che il 2018 sia un buon anno per tutti! Quest'anno, porgo i miei migliori saluti."