Il decimo numero di Jean Grey ha visto cadere un importante membro degli X-Men!

Stando alle notizie giunteci nelle ultime ore dai portali d’informazione d’oltreoceano, il decimo numero didi Dennis Hopeless, Alberto Albuquerque, Jay David Ramos e Travis Lanham, priverà i fan di un importante membro degli. Chi sarà ad abbandonarci?!

Attenzione possibile Spoiler

Il già annunciato ritorno della Jean Grey adulta nell’imminente Phoenix Resurrection è stato recentemente al centro di grandi speculazioni da parte dei fan, i quali, negli ultimi anni, hanno seguito le vicende di una giovane Marvel Girl dislocata nel tempo a causa delle delle azioni di Bestia. Pare tuttavia che per quando la Jean Grey originale tornerà a nuova vita, quella che nel frattempo abbiamo imparato ad amare a partire dal lancio del Marvel NOW! ad oggi potrebbe non essere già più in circolazione.



Nel decimo numero del mensile Jean Grey, la giovane mutante ha infatti deciso di non fuggire e di affrontare faccia a faccia la potentissima Forza Fenice, recentemente tornata sulla Terra. Nonostante l’enorme sforzo, Jean è riuscita ad allontanare la forza cosmica dai propri amici, dando vita ad un’intensa battaglia finale, ma la Fenice, che desidera soltanto la Jean Grey adulta, ha incenerito le membra della mutante, lasciando al suo posto soltanto uno scheletro in fiamme.



In attesa di assistere al ritorno della Jean Grey originale, la dipartita della fanciulla apre dunque le porte ad una moltitudine di scenari alquanto interessanti. Ad esempio, come reagiranno Magneto e gli altri suoi compagni quando scopriranno di non aver assistito la mutante nel momento di maggiore bisogno? Hank McCoy si sentirà in parte responsabile per quanto accaduto? La stessa Jean adulta, addirittura, potrebbe provare un forte senso di colpa per essere tornata in vita alle spese di una ragazza così giovane.



E voi, invece, come avete reagito alla sua tragica scomparsa?