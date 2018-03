Il designer dei Digimon crea una dedica speciale per un campione olimpionico

A quanto pare il franchise deiha un fan davvero speciale: parliamo di Yuzuru Hanyu, noto campione olimpico nipponico particolarmente appassionato alle serie dedicate alle celebri creature. Il designer dei Digimon, per questo, gli ha dedicato un'illustrazione speciale.

Yuzuru Hanyu è stato il primo atleta, in 66 anni, a ottenere due medaglie d'oro consecutive ai campionati olimpionici di skating, tenutesi nel corso del mese di febbraio in Giappone. Dopo aver vinto i premi, Hanyu ha poi confessato nel corso di un'intervista qual è la canzone che ascolta di più in assoluto.

La risposta del campione è stata "Kaze" di Kouji Wada, celebre brano facente parte della colonna sonora dell'anime di Digimon Tamers. Per via del grande ed evidente affetto di Hanyu nei confronti della serie, il designer del franchise dei Digimon, Kenji Watanabe, gli ha dedicato un'illustrazione davvero speciale.

Il disegno, come potete vedere in calce, ritrae lo stesso Yuzuru Hanyu, accerchiato da svariati personaggi appartenenti proprio a Digimon Tamers. L'artwork include anche un messaggio di personali congratulazioni da parte dell'autore nei confronti del campione per i due ori consecutivi vinti.

Hanyu, peraltro, è un grande fan anche di Tokyo Ghoul. Per questo il creatore del manga, Sui Ishida, gli aveva dedicato a sua volta un disegno, che trovato ancora più in basso. Insomma, oltre alla gloria olimpionica, al buon Hanyu toccano anche le congratulazioni da parte dei suoi idoli. Cosa potrebbe desiderare di più?