Il direttore dell'anime di ONE PIECE non vede l'ora che Rufy e Katakuri si scontrino

Ogni fan di ONE PIECE sa che un arco narrativo non può terminare fino a quando Monkey D. Rufy non sconfigge il cattivo di turno in uno scontro uno contro uno all'ultimo colpo. Ora, l'anime sta dando forma a questo scontro nell'arco di Whole Cake Island, e il direttore dello show vuole che i fan si entusiasmino.

Quindi, se speravate che la battaglia animata tra Rufy e Katakuri si rivelasse uno spettacolo, non avete di che preoccuparvi: sembra che la resa dei conti tra i due sarà all'altezza delle aspettative. Recentemente, la rivista ufficiale di ONE PIECE ha pubblicato un'intervista con il direttore dell'anime. Toshinori Fukuzawa ha parlato del futuro dell'arco di "Whole Cake Island" e si è assicurato di stuzzicare il pubblico sul grande scontro con Katakuri. Alcuni fan hanno riassunto l'intervista, e uno di loro ha condiviso i pensieri di Fukuzawa. "Fukasawa è ansioso di veder combattere Rufy contro Katakuri", scrive Tomorrow D. nel riassunto "La lotta incarna gli spiriti maschili dei personaggi e mostra anche la crescita di Rufy. Fukusawa spera che questi aspetti visti nello scontro cartaceo riescano a risaltare anche nella battaglia animata."

Non sorprende sapere che il team della serie anime stia compiendo grandi sforzi per portare su schermo la battaglia tra Rufy e uno dei 3 Generali dei Dolci. Big Mom è una dei 4 Imperatori, e la sua enorme flotta è davvero terrificante. Come secondogenito, Katakuri è un nemico da non sottovalutare, e la sua taglia supera 1 miliardo di Berry. Con il potere del Frutto del Diavolo Mochi Mochi e la sua incredibile padronanza dell'Haki della Percezione, Katakuri è un avversario formidabile anche per Rufy, e i lettori del manga sanno che il loro scontro sarà molto sanguinoso.

Quindi, è ora che tutti i fan dell'anime inizino a scommettere su quanti episodi ONE PIECE impiegherà per adattare questa attesa battaglia.