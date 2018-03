Il direttore dell'anime di ONE PIECE rivela importati dettagli sulle imminenti nozze

Nel corso degli anni, l’anime diha regalato ai propri fan dei momenti piuttosto intensi, come ad esempio la saga dio l’epico scontro finale tra. A tal proposito, il direttore della trasposizione animata suggerisce ai follower di prepararsi ad un evento altrettanto importante.

Tradotta dall’utente Reddit Tomorrow_D, la recente intervista rilasciata da Toshinori Fukuzawa e pubblicata sul magazine ufficiale nipponico di ONE PIECE conferma che il prossimo momento importante della serie sarà proprio il matrimonio fra Sanji Vinsmoke e Pudding. I due sono ormai “fidanzati” da molti episodi, e proprio le loro esplosive nozze segneranno un punto di svolta per la saga di Whole Cake Island.

Fukusawa ha spiegato che l’azione giocherà un ruolo fondamentale nelle imminenti nozze, al punto tale che qualsiasi altro matrimonio risulterà insignificante a confronto. L’evento includerà poi un brano di oltre quattro minuti che Kouhei Tanaka ha composto per far ballare e cantare tutti gli ospiti che prenderanno parte al ricevimento.



Fukusawa ha rivelato che dopo aver letto i capitoli corrispondenti alle nozze, era piuttosto preoccupato all’idea di introdurre i numerosi ospiti di Big Mom, ma Aya Komaki, direttrice dell’episodio in questione, è a sua detta affidabile e certamente svolgerà un ottimo lavoro.



Poiché il sensei Oda ha descritto dettagliatamente tutti i figli e le figlie dell’imperatrice, i componenti dello staff dell’anime si sono attenuti fedelmente alle numerose informazioni, ai memo e agli sketch che il mangaka ha fornito loro.



Le scene di azione del Germa 66, poi, rappresentano un altro piatto forte degli episodi a venire. A tal proposito, lo staff prevede di aggiungere altri movimenti acrobatici alle suddette scene, al fine di evidenziare la personalità di ciascun componente della famiglia Vinsmoke. Il produttore Koyama ha anche aggiunto - in un’altra intervista - che sempre Kouhei Tanaka sta componendo uno speciale tema musicale che potremo udire nelle scene di trasformazione.



Fukusawa ci fa sapere che non vede l’ora di assistere allo scontro Luffy e Charlotte Katakuri, poiché i loro combattimento incarnerà gli spiriti maschili e ci mostrerà la profonda crescita di Cappello di Paglia. Infine, il direttore ha rivelato di adorare Capone “Gang” Bege, e che spera di poter esplorare nei dettaglio sia lui che Vito e Gotti, due importanti componenti della sua ciurma pirata.

E voi, quale momento di ONE PIECE attendete maggiormente?



Tratto dall'omonimo manga di Eiichiro Oda, l'anime di ONE PIECE ha esordito sul circuito televisivo nipponico nel lontano ottobre 1999 e oggi si compone di oltre 800 episodi, cui si aggiungono OAV, film d'animazione e numerosi speciali televisivi.