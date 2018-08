Il direttore dell'anime di The Promised Neverland ci aggiorna sullo stato dei lavori

L'adattamento animato di The Promised Neverland è una delle produzioni più attese della prossima stagione anime (Inverno 2019), e c'è molta pressione sul regista dell'opera data la rapidità con cui la serie cartacea è cresciuta in popolarità sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. Ma come si sente davvero il regista Mamoru Kanobe?

L'autore chiamato in causa ha scelto di parlare ai fan, affermando che "fare anime è difficile, ma che lui e lo staff al lavoro sull'adattamento animato stanno facendo del loro meglio comunque". In una dichiarazione ufficiale sulla rivista Weekly Shonen Jump, che potete trovare in calce alla notizia, Kanobe ha affermato che dopo aver letto il manga originale pensava che la sua storia potesse essere affrontata in molti modi diversi: "non solo ingannano i villain, ma i protagonisti si ingannano a vicenda per aiutarsi".

Il regista si è anche addentrato nel motivo per cui i personaggi lavorano così bene l'uno contro l'altro in una tale crisi: "Pensano cose diverse, e si sentono anche diversi, ma il loro obiettivo è lo stesso, e questo è davvero il punto interessante della storia". Indipendentemente dalle difficoltà di adattare la serie, Kanobe sembra affrontare tutto con una grande conoscenza del nucleo narrativo insomma.

Altre notizie sull'anime di The Promised Neverland saranno rivelate al Jump Festa di dicembre.