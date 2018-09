Il disegnatore di Bleach ha pubblicato un live-sketch di Grimmjow

Il character designer della serie animata Bleach, Masashi Kudo, ha condiviso questa settimana, sulla sua pagina personale di Twitter, un video live-sketch spiegando ai fan gli step per dar forma e procede a disegnare il personaggi di Grimmjow Jaegerjaquez.

Kudo ha pubblicato un video della durata di circa due minuti, mostrando come disegnare su uno schermo per iPad sfruttando l'app Medivan. Partendo da una schermata completamente bianca si passa ad un disegno di Grimmjow, perfettamente inchiostrato e dettagli accurati.

Non sappiamo con precisione quanto tempo abbia impegnato il disegnatore per portare a termine lo sketch, questo è solo uno sguardo probabilmente mirato a coinvolgere e rendere partecipi i fan della serie.

Kudo lavora per Studio Pierrot, e per lo più è conosciuto per il tempo trascorso su Bleach. L'animatore ha lavorato a stretto contatto con il creatore della serie, Tite Kubo, per dare vita al manga originale e trasporlo in anime. Oltre all'omonimo adattamento, ha supervisionato il design di molti personaggi che sono apparsi esclusivamente nell'anima e ha lavorato anche agli speciali anime originali.

Vale la pena spendere qualche minuto per leggere gli scambi di battute che l'artista ha avuto con i fan che hanno commentato il video e lodato la bravura di Kudo. Possiamo infatti apprendere che tra tutti i personaggi da lui disegnati, quello più facile è stato Kon, a differenza di Ichigo o Aizen, che si sono rivelati i più difficili.

Alcuni fan, di fronte al video, probabilmente hanno sperato in una possibile seguito dell'anime. Molti sono stati i tentativi di far riprendere la serie. Al momento, un gruppo di YouTubers, i Tensei Productions, sta lavorando ad un adattamento fan dell'arco finale della serie, impiegando animatori e doppiatori in grado di eguagliare perfettamente l'originale. Nonostante il grande supporto ottenuto, non possiamo non chiederci fino a che punto potranno arrivare prima di ricevere una sospensione da parte dello Studio Pierrot.

Al momento, la maggior parte dei fan di Bleach sono in attesa dell'imminente adattamento cinematografico live-action, che verrà presentato il 14 settembre prossimo. Il film ha già debuttato in Giappone.