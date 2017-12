Il disegnatore di Dragon Ball Super 122 ci augura un buon Natale coi Pride Troopers!

Il 2017 diè giunto al termine: l'anime dtornerà il 7 gennaio 2018 con l'episodio 122. Nella prima puntata dell'anno venturo, peraltro, tornerà alle animazioni, noto disegnatore fattosi apprezzare per l'eccelso lavoro svolto nell'episodio 114: proprio il sensei ci ha deliziato con un adorabile sketch natalizio.

L'illustrazione di Yuya Takahashi, realizzata dall'artista per celebrare il Natale 2017 con i propri fan, ritrae tre dei nuovi protagonisti di Dragon Ball Super: parliamo di alcuni dei Pride Troopers dell'Universo 11, ritratti qui in una buffa scenetta a tema natalizio. Vediamo, infatti, Toppo a bordo di una slitta con le sembianze di Jiren, trainata dal buon Dyspo!

Lo sketch di Yuya Takahashi dedicato a Dragon Ball Super non è stato realizzato a caso, a parer nostro: proprio il prossimo episodio, il 122, vedrà il ritorno dell'amato disegnatore alle matite e alle animazioni della puntata. Takahashi si è fatto apprezzare moltissimo nell'episodio 114, dando prova di un tratto estremamente sublime e dettagliato, estremamente vicino allo stile classico di Dragon Ball Z.

Nell'episodio in questione, che sarà in onda il 7 gennaio 2018, protagonisti saranno proprio i Pride Troopers, che sfideranno l'Universo 7 nel confronto finale che deciderà l'esito del Torneo del Potere. In particolare, vedremo l'orgoglioso Vegeta dare il tutto per tutto contro il potentissimo Jiren il Grigio.