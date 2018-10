Il disegnatore Yoshitaka Nagayama si cimenta con un bozzetto su Bowsette!

Già da un pò di giorni sta spopolando sul web la versione al femminile di uno dei personaggi più famosi e amati del brand di Super Mario. Ovviamente questa trasformazione, dopo aver preso la Super Corona, non è ufficiale, tuttavia i fan sono stati attratti dall'idea di un nuovo power-up che rende i personaggi più simili alla Principessa Peach.

Questo ha letteralmente fatto impazzire molti artisti - sia professionisti sia amatoriali - che si sono cimentati con le proprie interpretazioni di Bowser al femminile, ribattezzandolo come Bowsette o Principessa Koopa (Koopa Hime). Tra queste troviamo anche quella fornita da uno degli artisti di Dragon Ball Heroes.

Yoshitaka Nagayama, autore di alcuni degli adattamenti manga della serie Dragon Ball Heroes, ha voluto condividere di recente la sua rappresentazione di Bowsette sulla sua pagina Twitter (@Yositakakka). Tratti semplici, colori accesi e ombreggiatura essenziale, questa piccola Bowsette riesce ad esprimere l'aggressività del personaggio. Pur non essendo "sexy" come molte rappresentazioni di altri artisti manga, tra cui Yusuke Murata di One Punch Man, questa interpretazione del personaggio originale è forse quella che più si adatta sicuramente al design generale della serie Super Mario.

Anche se l'interesse verso la figura di Bowsette, in termini di popolarità su internet, sta lentamente calando, il fenomeno è ancora vivo e vegeto e continuano i tributi al personaggio grazie a New Super Mario Bros. U Deluxe. Questo nuovo gioco, per Nintendo Switch, il cui trailer è stato rivelato nei giorni scorsi, ha presentato la trasformazione di Toadette in Peachette attraverso l’utilizzo del nuovo oggetto Super Corona. Questa è stata certamente la scintilla che ha scatenato questo fenomeno condiviso ormai da tutti.

Dopo aver visto all'opera Yusuke Murata, che ne pensate di questa particolare interpretazione di Bowsette fornita da Nagayama?