Il disegno di My Hero Academia sulla lavagna stupisce gli alunni di una scuola giapponese

Chi lo ha detto che i protagonisti di film o di serie, sia reali che animati, non possano essere fonte di ispirazione spronandoci ad andare avanti? Questa docente, con l'aiuto di Midoriya, ha trovato il giusto mezzo su cui far leva per spronare e incitare i suoi alunni.

Entrare in aula e trovare un disegno del genere, deve essere davvero emozionante. Questo è ciò che è accaduto agli studenti di una scuola giapponese durante la Giornata dello Sport, festa nazionale che ricorre ogni anno in autunno con lo scopo di promuovere una vita attiva e salutare. Ogni istituto scolastico organizza gare sportive di ogni genere.

Questa docente ha voluto dedicare un pensiero ai suoi alunni, disegnando sulla lavagna di classe Midoriya Izuku di My Hero Academia, con tanto di frase d'incoraggiamento: "Ce la metteremo tutta per raggiungere la vittoria!".

Incredibile vero? La donna ha realizzato questo disegno con sei semplici gessetti colorati. Possiamo dire che anche lei è riuscita in qualche modo a raggiungere il suo obiettivo! Non è la prima volta che l'insegnante sfrutta il disegno e i personaggi di anime o manga per manifestare il suo apprezzamento e l'affetto verso i suoi studenti.

Non è la sola docente giapponese a stupirci. Molti altri hanno dimostrato bravura in campo artistico. Un celebre caso è quello di un professore che ha postato sulla sua pagina Twitter (@hamacream) i suoi splendidi disegni fatti sulla lavagna in occasione degli eventi scolastici.

Lo scorso anno ad esempio ha realizzato un'immagine stupefacente raffigurante Kiki di Kiki - Consegne a domicilio di Hayao Miyazaki per la cerimonia di diploma dei suoi alunni.

Chi non vorrebbe dei docenti cosi?